Finalmente l’estate è alle porte e porta un grande sollievo su più fronti. Possiamo infatti cominciare a sognare delle meritate vacanze e possiamo permetterci di avere un po’ meno paura del virus che in questo periodo tende naturalmente a perdere potenza.

Gli unici ad essere un po’ preoccupati sono i padroni dei nostri amici a quattro zampe perché temono che la calura della città possa in qualche modo nuocere ai propri compagni pelosi. Oltre ai ventilatori e all’aria condizionata si può anche usare un piccolo accorgimento in campo nutrizionale. Infatti questo delizioso frutto estivo pieno di acqua e di sali minerali è un ottimo alleato per la salute e l’idratazione del nostro cane. Vediamo insieme come.

L’anguria

Questo delizioso frutto estivo pieno di acqua e di sali minerali è un ottimo alleato per la salute e l’idratazione del nostro cane. Stiamo parlando dell’anguria.

Questo alimento molto gustoso apporta vari benefici sia all’organismo canino che a quello umano. Infatti è pieno di acqua e consumarla regolarmente ci aiuta a mantenere alto il nostro livello di idratazione soprattutto nelle torride giornate di giugno, luglio ed agosto e può evitare i colpi di caldo.

Inoltre contiene anche delle preziose vitamine A e C e sali minerali come magnesio, fosforo e potassio. Il primo, in particolare, ci tiene sù anche in momenti in cui il nostro corpo è debilitato.

Come darla al nostro cane

Il metodo ideale per poterla dare al nostro amico peloso è quella di privarla delle parti di scarto. Vanno eliminati, quindi, i semi e la buccia che risultano fastidiosi e difficili da masticare.

È importante, però, somministrarla con parsimonia perché questo frutto contiene molto zucchero, alimento non propriamente benefico per il nostro cane. Quindi, una volta ogni tanto, questo frutto può essere un valido snack, però senza esagerare!

