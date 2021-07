Quando si tratta di pesticidi, non tutti i frutti sono uguali. Alcuni, infatti, ne contengono più di altri. Per fortuna c’è un rinfrescante frutto estivo che è anche fra i più puliti. Ecco quale.

Questo delizioso frutto estivo è fra i meno contaminati dai pesticidi

Molta frutta, anche italiana, contiene tracce di pesticidi (anche se spesso sotto i limiti di legge). Ma la quantità di queste sostanze dipende anche da che prodotti si scelgono. Alcuni frutti, infatti, sono più puliti di altri.

Lo rivela un report pubblicato dall’Environmental Working Group, una no profit statunitense che si occupa di ambiente e salute. Ogni anno, gli esperti dell’EWG pubblicano una classifica dei frutti più o meno contaminati dai pesticidi. Il report è basato su dati statunitensi.

Fra i frutti più puliti, se ne trova anche uno estivo. È particolarmente apprezzato quando fa caldo, essendo particolarmente succoso. Sì tratta, ovviamente, del melone.

Perché rientra tra i frutti più puliti

Nella classifica dei frutti più puliti, il melone occupa sia il quindicesimo che il quattordicesimo posto. Questo perché gli esperti considerano separatamente due varietà di melone: quello verde e quello arancione (ovvero il melone cantalupo).

Il motivo per cui il melone si trova nella classifica dei più puliti è la sua buccia. Questa, infatti, essendo spessa, fa sì che le sostanze non penetrino nella polpa. Ecco perché questo delizioso frutto estivo è fra i meno contaminati dai pesticidi.

Ma il fatto che sia poco contaminato non è l’unico buon motivo per mangiare il melone. Questo frutto è anche particolarmente dissetante, essendo composto per il 90% d’acqua. È inoltre ricchissimo di vitamine (soprattutto A e C) e sali minerali.

Infine, il melone è perfetto per chi vuole abbronzarsi. Infatti non solo stimola la produzione di melanina, ma protegge anche dai danni solari. Insomma, un vero e proprio concentrato di salute e bellezza!

