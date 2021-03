Si sa, cellulite e ritenzione sono le peggiori nemiche delle donne. Per fortuna, però, esistono dei piccoli accorgimenti, anche naturali e low cost, che possono aiutare a migliorare la situazione. Per questo oggi parliamo di questo delizioso frutto: è un alleato efficace e poco costoso contro la lotta alla ritenzione idrica. Scopriamo insieme di quale si tratta.

L’ananas, un alleato efficace a contrastare la ritenzione idrica

L’ananas è uno dei frutti esotici preferiti dagli italiani insieme alla banana. Ma assumerne una buona quantità non apporta solo una buona dose di vitamina C, ma può anche aiutare a migliorare l’aspetto delle nostre gambe.

Infatti l’azione combinata del potassio e dell’alto contenuto d’acqua può contribuire veramente a constatare la ritenzione idrica. Quest’ultima, infatti, viene poi eliminata tramite la diuresi. È consigliabile consumarlo fresco ed evitare le versioni sciroppate o confezionate.

La bromelina

L’ananas contiene un enzima che aiuta moltissimo a far diminuire l’edema, ovvero un eventuale ristagno di liquidi che si può formare nel corpo. La sua funzione principalmente antinfiammatoria aiuta dunque l’eliminazione dell’acqua in eccesso che si può formare sia naturalmente sia dopo una sollecitazione, come ad esempio un intervento chirurgico.

Se si desidera comprare un integratore a base di bromelina, disponibile in qualsiasi farmacia, è consigliabile consultarsi prima con il farmacista e poi leggere il foglietto illustrativo. È sconsigliato, infatti, per chi ha problematiche a tollerare il lattosio e a chi ha patologie di natura ematica.

Oggi abbiamo spiegato perché questo delizioso frutto è un alleato efficace e poco costoso contro la lotta alla ritenzione idrica. Se siamo interessati ad altri metodi semplici e veloci per eliminare gli inestetismi localizzati sulle cosce e sui glutei, consigliamo di consultare questo articolo che parla di come sbarazzarsene: “Combattere cellulite e ritenzione idrica è facile se si comincia ad utilizzare questo sostituto del sale”.