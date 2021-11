Spesso e volentieri la voglia di cucinare è ai minimi storici. Per questo dovremmo ispirarci ai mesi estivi, momento in cui le preparazioni fresche e senza cottura sono all’ordine del giorno. Oggi facciamo un esempio in merito. Infatti questo delizioso contorno invernale simile alla panzanella ammalierà i nostri palati nelle fredde serate invernali. Vediamo insieme come possiamo preparare una saporita panzanella in versione novembrina con ciò che ci offre la terra in questa stagione.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

200 grammi di pane di farro;

150 grammi di cavolo rosso;

210 grammi di zucca, preferibilmente quella mantovana;

180 grammi di finocchi;

100 grammi di cipolle rosse di Tropea;

40 grammi di aceto balsamico di Modena;

acqua quanto basta;

30 grammi di olive taggiasche;

erba cipollina quanto basta;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

sale fino quanto basta;

pepe nero quanto basta.

Per prima cosa è necessario lavare e rimuovere le parti di scarto dalla cipolla rossa. Tagliarla poi a fettine il più possibile sottili. Fare lo stesso anche con il cavolo rosso dopo aver rimosso le parti più coriacee, ovvero le foglie esterne e il torsolo posto al centro. Passare poi ai finocchi. Incominciare ora la preparazione della zucca. Se si vuole seguire il procedimento normale è necessario sbucciarla e ridurla a cubetti di piccole dimensioni. Se no consigliamo questa piccola guida su come scegliere la zucca più dolce e succosa e come pulirla in pochi minuti.

Prendere poi il pane e spezzettarlo con le mani all’interno di una ciotola capiente. Inumidire con un po’ di acqua e con l’aceto balsamico. Mescolare bene con una spatola, coprire con pellicola e lasciare insaporire per alcuni minuti. Nel frattempo mettere a cuocere la zucca. Prendere una padella e scaldarci al suo interno un filo di olio, aggiungendo il vegetale. Saltarlo a fiamma vivace per circa 3 minuti. Togliere la zucca e aggiungiamo il cavolo rosso. Farlo cucinare per 5 minuti. A questo punto in un cricchetto inserire il pane e tutti gli altri ingredienti mondati precedentemente. Denocciolare le olive e mettere i due ortaggi cotti. Unire degli steli di erba cipollina, olio, sale e pepe.

