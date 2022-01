Molti di noi dopo le abbuffate natalizie hanno cercato di rimettersi in forma. Alcuni si sono buttati sulle tisane. Ad esempio, questo infuso benefico che aiuta anche la diuresi e la depurazione del fegato. Altri invece sono alla ricerca di piatti gustosi che però risultino meno calorici. A questi oggi veniamo in aiuto con una preparazione deliziosa che non risulta poi così pesante, facendo anche bene alla salute. Infatti, questo delizioso contorno di stagione non molto conosciuto rafforzerebbe le ossa e il cuore ed è un’esplosione di gusto. Vediamo insieme di che ricetta si tratta.

La lista della spesa necessaria per 3 persone

1 chilo di cardi;

5 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 litro di latte intero fresco;

1 spicchio di aglio;

30 grammi di burro;

2 limoni;

1 ciuffo di prezzemolo;

sale quanto basta;

pepe nero quanto basta.

Prima di tutto è necessario mondare i cardi. Abbiamo già visto come è possibile aiutare ad avere ossa forti e cuore in forma con questa deliziosa verdura di stagione che pochi consumano e che terrebbe sotto controllo gli zuccheri.

Con un coltello, poi, è necessario privarli dei filamenti esterni che risultano più coriacei. Suggeriamo di effettuare quest’operazione munendosi di guanti da cucina dato che questi ortaggi potrebbero macchiarci le mani.

Preparare a lato una ciotola in cui si andrà a spremere il succo di due limoni. Una volta che avremo pulito i cardi è necessario buttarli all’interno di questa soluzione. Prendere poi una pentola, riempirla d’acqua e salare quando giunge ad ebollizione. Buttare poi i cardi e farli lessare. Ci vorranno all’incirca fra i 30 e i 45 minuti. Quando saranno morbidi è meglio scolarli e metterli per un attimo da parte. In una padella poi fare riscaldare un filo di olio, accompagnandolo con uno spicchio d’aglio pelato. Aspettare pochi minuti per far sì che l’aglio diventi dorato. Rimuoverlo poi dalla padella, unendo il burro nelle quantità indicate. Farlo un attimo ammorbidire e poi aggiungere i cardi. Far saltare il tutto per qualche minuto e poi unite il latte.

Impostare la fiamma a potenza media e far sì che il liquido si addensi fino a creare una crema delicata e densa. Poi aggiustare secondo i propri gusti di sale e pepe. Infine, lavare il ciuffo di prezzemolo sotto l’acqua corrente e poi triturarlo e spargerlo su tutta la superficie.

