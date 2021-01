Il raffreddore è sicuramente tra i malanni più comuni e fastidiosi con cui ci tocca fare i conti nella quotidianità, e molti di noi vengono colpiti dai virus del raffreddore anche diverse volte all’anno. Sfortunatamente, non esiste medicina contro il raffreddore, e l’unica cosa da fare quando ne cadiamo vittima è attendere che il malanno si risolva da solo. Ma questo non vuol dire che non possiamo fare del nostro meglio per combatterne i fastidiosissimi sintomi. Non occorre rassegnarci a naso pieno, mal di gola, mal di testa e gola irritata quando abbiamo il raffreddore. Esistono infatti diversi rimedi naturali molto efficaci contro i sintomi di questo malanno. Uno dei più miracolosi è un decotto con ingredienti comuni, ma un po’ insoliti. Questo decotto può sembrare disgustoso ma è un toccasana contro il raffreddore

Ingredienti

a) mezzo litro di acqua

b) una cipolla bianca media

c) mezza mela

d) due cubetti di zenzero fresco

e) un cucchiaino di miele (facoltativo)

Il decotto di cipolla, mela e zenzero è miracoloso contro i sintomi del raffreddore

La cipolla sicuramente non sarebbe la nostra prima scelta per un buon decotto da gustare alla sera, ma nonostante il suo sapore pungente, può fare miracoli contro il naso chiuso e la gola irritata.

In una pentola, versiamo mezzo litro di acqua, una cipolla bianca media tagliata in quattro, mezza mela sbucciata e tagliata in due pezzi, due pezzetti di zenzero sbucciato. Portiamo a ebollizione e lasciamo cuocere a fuoco lento per 5 o 10 minuti. Quando il nostro decotto sarà pronto, filtriamolo con un colino. Beviamo un bicchiere di decotto due volte al giorno. Se il sapore è troppo pungente, possiamo addolcirlo con un cucchiaino di miele.

I sintomi del raffreddore allenteranno la loro morsa, e riusciremo a riposare più serenamente.

Ecco anche altri tre rimedi naturali per stappare il naso quando abbiamo il raffreddore