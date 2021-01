Per la prossima stagione c’è un dettaglio in evidenza in tutte le collezioni moda. Sono le ruches, che qualcuno chiama volants, il décor più femminile che ci sia.

Le troveremo su abiti, camicie, gonne, bluse, giacche e spolverini della prossima primavera-estate 2021. Persino sui cappelli e le borse, sui guanti e sui gioielli.

Una febbre delle onde che contagerà anche i nostri capelli. Ecco perché dobbiamo accaparrarci ai saldi ogni pezzo rallegrato dalle ruches. Il consiglio arriva dagli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

A caccia di ruches ovunque esse siano

Questo decor moda va a ruba ai saldi, ma lo indosseremo tutto l’anno. La tendenza ruches va e viene piuttosto spesso.

Ed è per questo che dobbiamo mettere in primo piano i pezzi con questo decoro “twister” presenti nei nostri armadi. E mettere via quelli con le ormai logore frange.

Anche negli armadi delle nostre nonne e mamme ci sono abiti da giorno e da sera con le ruches. Alcuni devono solo, come si dice nella Formula 1, “passare ai box”. Devono essere privati di grossi colletti o di spalline esagerate per diventare splendidi e tornare in pista.

Questo decor moda va a ruba ai saldi ma lo indosseremo tutto l’anno

Ovviamente, ai saldi che impazzano in questi giorni, possiamo trovare molte occasioni di acquisto, se cerchiamo capi con le ruches. A prezzo ribassato si trovano non solo i capi delle collezioni di questo sciagurato inverno 2020-21, infarcito di lockdown a singhiozzo.

Ma anche quelli della sciaguratissima estate 2020 che non ci siamo goduti per niente. Molte boutique, per la verità, stanno proponendo capi di tutte le stagioni passate, anche quelli rimasti del primo decennio del secolo rimasti nei retrobottega più oscuri. Dunque, non resta che uscire a procurarsi le prede migliori.

Come si devono portare le volant la prossima estate

Quelle più chic sono le ruches piccole e verticali, declinate su abiti lunghi, camicie, bluse, top e gonne, capi coloratissimi e possibilmente trasparenti.

Ma andranno forte anche quelle orizzontali, fatte di tanti tessuti misti, dal leopardo ai pois. E le ruches su tulle. Il pezzo più divertente sono le gonne longuette a ruota, di tulle bianco o nero, allacciate a portafoglio, da portare semiaperte su un abito corto coloratissimo: verde, arancio, fucsia. Anche a quadretti da tovaglia.

Una piccola pazzia, insomma, per gridare la nostra sete di vita sociale, non appena avremo in tasca il nostro certificato vaccinale.