Quando si ha poco tempo per cucinare si tende a scegliere piatti o sughi pronti. Questo perché spesso pensiamo che le ricette con più ingredienti richiedano tempo che non abbiamo a disposizione. Ma in realtà esistono alcune preparazioni che ci sembrano lunghissime ma non lo sono. Una tra queste è sicuramente quella del risotto.

Oggi scopriremo una ricetta facile e pratica che richiede pochi minuti di preparazione e solo 20 minuti di cottura. E non facciamoci ingannare dai falsi miti culinari, per preparare un buon risotto non serve mescolarlo continuamente.

Questo cremoso risotto pronto in soli 20 minuti è una vera delizia per il palato

La ricetta di oggi è davvero versatile ed è perfetta proprio per tutti, sia grandi che piccini. Richiede l’utilizzo di un formaggio fresco, ma si può sostituire con una versione senza lattosio se necessario. Ecco come preparare il risotto robiola, speck e porri.

Ingredienti per 2 persone

160 gr di riso;

100 gr di robiola;

1 porro;

100 gr di speck;

50 ml di vino bianco;

500 ml di brodo vegetale;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento

Tagliamo a listarelle lo speck e tritiamo finemente il porro. In una pentola antiaderente con un filo di olio EVO mettiamo a soffriggere il porro per qualche minuto. Dopodiché aggiungiamo lo speck e lo facciamo rosolare;

Trasferiamo in una ciotola metà del porro e dello speck e teniamoli da parte. In questo modo non andremo a diluire troppo il condimento durante la cottura del riso;

Aggiungiamo il riso nella pentola e tostiamolo finché non sarà leggermente trasparente. Versiamo il vino bianco e lasciamolo sfumare;

Ora versiamo il brodo vegetale poco alla volta e lasciamo cuocere il riso per circa 20 minuti. Seguiamo le indicazioni sulla confezione per farci un’idea dei tempi di cottura. E man mano che il brodo si assorbirà ne aggiungiamo dell’altro,

A fine cottura aggiungiamo la restante parte di condimento che abbiamo messo da parte. Aggiustiamo di sale e togliamo la pentola dal fornello;

Prendiamo la robiola, la tagliamo a tocchetti e la aggiungiamo al riso ancora in pentola. Mantechiamo mescolando con un cucchiaio di legno e il piatto è pronto.

Insomma, questo cremoso risotto pronto in soli 20 minuti è una vera delizia per il palato. Se vogliamo preparare invece un risotto di stagione proviamo quello con noci e cipolla caramellata. Stupiremo tutti gli ospiti con una ricetta veloce e con pochi ingredienti.

