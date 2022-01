Sarà capitato a tutti di farsi prendere dallo sconforto quando si ha voglia di qualcosa di buono ma pochi ingredienti in casa. Per fortuna è possibile mangiare da veri signori utilizzando davvero pochi ingredienti, anche dei più umili. Ad esempio con una sola cipolla possiamo fare una pasta fenomenale da chef che lascerà a bocca aperta i nostri commensali.

Oggi invece presentiamo un risotto semplicissimo che richiama uno dei primi piatti più amati dagli italiani: la cacio e pepe.

Semplice ed avvolgente, questo cremosissimo risotto vale oro perché sbalordisce gli ospiti e salva la cena con pochi ingredienti.

Ingredienti e preparazione

Per il nostro risotto cacio e pepe abbiamo bisogno di:

riso Carnaroli;

brodo vegetale;

pecorino romano;

parmigiano;

burro;

pepe.

La preparazione è davvero semplicissima e parte dalla preparazione del brodo, se non ne disponiamo già. In questo caso realizzeremo un semplice brodo vegetale che insaporiremo con le croste del formaggio. Mettiamo verdure e croste di parmigiano e pecorino nel brodo e lasciamo insaporire.

Una volta pronto il brodo possiamo metterlo nei contenitori per il ghiaccio per poi congelarlo ed averlo sempre a disposizione.

Quando avremo ottenuto il nostro brodo potremo dedicarci alla preparazione del riso.

Faremo una tostatura a secco, questo vuol dire che nel fondo di cottura non sarà utilizzata cipolla o scalogno. Dunque, mettiamo il nostro riso in padella a tostare a fiamma alta. Grazie a questo procedimento i chicchi di riso cederanno maggiormente l’amido e il risotto sarà più cremoso. Tostato il riso copriamo con il brodo vegetale mescolando continuamente. Come per ogni risotto, riaggiungeremo il brodo in padella solo quando questo sarà ormai quasi completamente asciugato.

Mentre il riso è in cottura, grattugiamo il pecorino romano, il parmigiano ed aggiungiamo al mix di formaggi un’abbondante macinata di pepe.

Quando il riso sarà cotto, leviamolo dal fuoco e cominciamo la nostra fase di mantecatura aggiungendo del burro gelato ed i formaggi mischiati al pepe.

Mescoliamo fino ad ottenere una consistenza cremosa ed un piatto semplice ma davvero delizioso.

Varianti

Così come per la pasta, anche il risotto cacio e pepe può essere interpretato come base per nuovi piatti. È ottimo in abbinamento con il guanciale o la pancetta, ma anche per essere utilizzato in accompagnamento a dei golosi crostacei.

