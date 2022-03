Benché il riso sia la materia prima più impiegata nei Paesi orientali, sono stati gli italiani a metà del 1800 a inventare il risotto. Sembra che questa deliziosa portata sia nata in Veneto per poi espandersi in tutta Italia e trovare una propria declinazione in ogni Regione.

Caratterizzato dalla consistenza morbida ed avvolgente dettata dall’amido del riso, il risotto è un piatto che difficilmente lascia delusi. Di seguito ne proponiamo uno con un ortaggio tipico della stagione primaverile da abbinare con un formaggio dal sapore deciso, il pecorino.

Ma vediamo come preparare questo cremosissimo risotto con solo 3 ingredienti.

Preparazione

Il nostro primo piatto sarà un abbinamento che non perde mai la propria efficacia, ovvero le fave con il pecorino. Per la preparazione del risotto avremo bisogno di 3 ingredienti:

fave;

brodo vegetale;

pecorino.

Per prima cosa toglieremo le fave dal baccello per poi sbollentarle in acqua bollente per 3-4 minuti. Compiuto questo passaggio, trasferiamole in acqua fredda e procediamo ad eliminare la pelle esterna. Quando avremo pulito tutte le fave, mettiamole in un contenitore dai bordi alti, aggiungiamo del sale e dell’olio e frulliamo il tutto ottenendo una crema verde brillante.

A questo punto possiamo dedicarci al risotto che parte dalla tostatura del riso. Mettiamo in padella un giro d’olio ed un pugno di riso per ogni commensale e lasciamo tostare per qualche minuto a fiamma molto alta. Quando il riso sarà pronto possiamo cominciare la cottura aggiungendo brodo vegetale che deve essere sempre bollente.

Questo cremosissimo risotto con solo 3 ingredienti costa poco ma è una bomba di gusto che sbalordisce tutti

Il segreto per la riuscita di un buon risotto è aggiungere il brodo al momento giusto e mescolare continuamente. Dunque aggiungeremo il brodo in padella solo quando il riso risulterà quasi completamente asciutto, ripetendo il passaggio fino a cottura.

A metà della cottura del risotto, aggiungeremo anche parte della nostra crema alle fave continuando a cuocere il tutto. Una volta che il risotto sarà cotto, togliamolo dal fuoco e sempre continuando a girare aggiungeremo abbondante pecorino e la restante crema di fave. Inoltre in fase di mantecatura possiamo scegliere se utilizzare dell’olio d’oliva oppure del burro molto freddo.

Continuiamo a mescolare il risotto fin quando non risulterà ben amalgamato e cremoso, aggiungiamo una macinata di pepe per poi servire e gustare ben caldo. Per i più golosi, è possibile arricchire la preparazione con cubetti di pancetta o guanciale.

Lettura consigliata

Altro che bollito e lesso, ecco come cucinare un polpo morbido per condire pasta e secondi