La cultura gastronomica italiana è una delle più ricche e antiche nel Mondo, ma avremmo avuto oggi lo stesso patrimonio senza influenze esterne? Il couscous, ad esempio, benché sia diventato una delle pietanze simbolo della Sicilia, affonda le sue origini oltre lo stivale. Questo alimento, realizzato tradizionalmente con farina di semola, potrebbe essere stato inventato dai berberi, tra Algeria e Marocco a cavallo tra XI e XIII secolo. Le prime testimonianze scritte sarebbero invece da attribuire ai musulmani spagnoli, che ne parlano nei libri di ricette nel XIII secolo e ne consigliano la preparazione.

Questo couscous facilissimo da preparare è il re dell’estate e amico della linea

Come sempre dimostrato, le cose buone sopravvivono al tempo e vengono tramandate di generazione in generazione, subendo migliorie e modifiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi ne proponiamo una versione veloce a base di verdure che assicurerà grandi sorprese di gusto. Infatti, questo couscous facilissimo da preparare è il re dell’estate e amico della linea, grazie al basso contenuto di grassi. Ma vediamo cosa ci serve:

Couscous;

Verdure miste;

Olio q.b.;

Salsa di soia;

Basilico.

Preparazione

Abbiamo volutamente indicato “verdure miste” come ingrediente perché la gamma di verdure da utilizzare è vasta, ma sarebbe bene prediligere sempre quelle di stagione.

In questo caso sceglieremo zucchine, melanzane, peperoni, pomodori.

Inizieremo tagliando a cubetti regolari di circa 1 cm tutta la verdura che sarà messa in padella a seconda dei tempi di cottura. Per questo, una volta privati della buccia esterna e tagliati, i primi a finire sul fuoco saranno i peperoni che salteremo con un filo d’olio a fiamma alta. Mettiamo da parte i peperoni e facciamo lo stesso procedimento per le melanzane e le zucchine.

Attenzione, le melanzane sono particolarmente spugnose, aggiungere quindi molto olio in padella servirà solo a farlo assorbire e renderle pesanti. Le zucchine invece richiedono poco tempo e sono buonissime anche croccanti.

In ultima battuta, taglieremo i pomodori che aggiungeremo a crudo solo alla fine. A questo punto mettiamo tutte le verdure in una ciotola con un giro di olio, salsa di soia e abbondante basilico, lasciando marinare qualche minuto.

Possiamo dedicarci ora al couscous, facilmente reperibile precotto e rapidissimo da preparare. Basterà coprire il couscous con acqua bollente e lasciare coperto. Dopo pochi minuti aggiungiamo un filo di olio e sgraniamo la semola con l’aiuto di una forchetta. Aggiungiamo la verdura al couscous, aggiungendo a piacimento ulteriore salsa di soia. Possiamo sostituire il basilico con foglie di menta, o arricchire il couscous con ceci o filetti di pollo marinati.