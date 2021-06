Ci sono alcune preparazioni che per quanto semplici sono dei propri veri must da portare in tavola per stupire i propri amici oppure gli ospiti. L’importante è solo disporre di una buona qualità degli ingredienti unita alla maestria della mano che li prepara.

Oggi parliamo di una di queste ricette che viene dalla Campania: questo contorno povero e gustoso, originario di Napoli, è il vero contorno dell’estate. Vediamo di quale particolare e gustosissimo contorno si tratta.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per cinque persone:

a) 500 grammi di zucchine;

b) aceto di vino bianco, quanto basta;

c) sale, quanto basta;

d) pepe nero, quanto basta;

e) due spicchi di aglio;

f) menta, quanto basta (preferibilmente fresca).

Per prima cosa è necessario preparare le zucchine. Quindi bisogna lavarle sotto l’acqua corrente, asciugarle e poi tagliarle a rondelle su un tagliere da cucina.

In seguito è consigliabile utilizzare il sale in modo da rimuovere l’amaro e l’acqua in eccesso. L’ideale è trasferirle dentro ad uno scolapasta e poi buttarci sopra del sale fino.

Mescolare bene e coprire con uno straccio da cucina pulito. Lasciare in posa il tutto per almeno una mezz’oretta.

Nel frattempo incominciare a preparare il condimento. Prendere una ciotolina e poi versarci dell’olio, dell’aceto di vino bianco e poi aggiungere un pizzico di sale e mescolare.

Prendere le foglie di menta, lavarle e triturarle. Fare lo stesso con l’aglio. Aggiungerli entrambi al composto e peparlo.

Trascorso il tempo di posa, sciacquare abbondantemente gli ortaggi e poi asciugarli. Mettere a scalare l’olio di semi.

Friggere le rondelle e farle dorare su entrambi i lati per circa 5 minuti. Scolarle quindi su uno scottex in modo da trattenere l’olio in eccesso.

Mescolarle con il condimento preparato e poi lasciarle raffreddare.

