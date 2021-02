I ceci sono un legume molto diffuso in Italia, da nord a sud. Sono presenti in moltissime ricette e si preparano durante tutto l’anno. Questo contorno farà rivalutare i ceci anche a coloro che non amano il loro gusto. Sarà una bella sorpresa per coloro che invece già mangiavano questo legume.

La presenza delle carote nella ricetta dona al piatto un’ulteriore nota di croccantezza e lo rende davvero irresistibile.

È un contorno molto facile da realizzare e si può preparare con largo anticipo, visto che è buono anche da freddo.

Ingredienti

400 gr di ceci secchi;

300 gr di carote;

2 cucchiai di uva sultanina;

1 cipolla;

2 spicchi d’aglio;

1 costa di sedano;

3 dl di brodo vegetale;

1 foglia di alloro;

1 cucchiaio di cannella in polvere;

4 cucchiai di olio d’oliva;

sale, sia fino che grosso;

pepe.

Mettiamo per prima cosa i ceci a bagno in una terrina con acqua tiepida e un pugno di sale grosso. Dovranno stare ammollo per tutta la notte. Quando la nottata sarà trascorsa, sciacquiamoli bene dal sale, scoliamoli e mettiamoli da parte.

Prepariamo una pentola d’acqua con l’alloro, il sedano e l’aglio e tuffiamoci dentro i nostri ceci, lessandoli con questi aromi.

A parte, in un tegame, facciamo appassire la cipolla affettata finemente e uniamo a loro le carote tagliate a rondelle, facendole cuocere per qualche minuto e stando bene attenti a mescolare di quando in quando. Versiamo quindi il brodo vegetale e facciamo cuocere per circa 10 minuti. Passato questo tempo, aggiungiamo i ceci, l’uvetta ammollata nell’acqua e la cannella. Saliamo, pepiamo e continuiamo a cuocere per circa 15 minuti a fiamma moderata, continuando a mescolare bene.

Passati i 15 minuti, il nostro contorno di ceci delicati con carote e uvetta è dunque pronto. Possono essere serviti ben caldi o tiepidi, con a fianco delle fettine di pane abbrustolito.