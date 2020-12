Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i vari vantaggi del telefono della famosa compagnia americana uno purtroppo manca. Le suonerie del telefono risultano preimpostate e non è facile cambiarle con la propria canzone preferita.

Per quanto però sia difficile, non è impossibile. Infatti, questo consiglio speciale permette di mettere la suoneria preferita sull’iPhone. Scopriamo assieme come.

Perché l’iPhone ha la suoneria preimpostata

È veramente difficile non notare la scelta adottata dalla compagnia americana in ambito di suoneria. Infatti, salta subito all’occhio che sui telefoni della compagnia americana è difficile impostare un brano musicale quale suoneria.

Probabilmente vi è una ragione molto semplice per questo fatto. Chiunque senta una suoneria per strada generalmente ha difficoltà a riconoscere di quale cellulare si tratta. La stessa cosa non si può dire quando si parla di iPhone. Chiunque ascolti la suoneria del cellulare americano sa per certo da quale dispositivo arriva. In questo modo la compagnia è riuscita a rendere il suo prodotto più riconoscibile e desiderabile. Allo stesso tempo, come vedremo, la compagnia è riuscita a monetizzare sui propri contenuti in maniera intelligente.

Questo trucco speciale permette di mettere la suoneria preferita sull’iPhone

Per impostare una canzone come suoneria dell’iPhone basterà cliccare su “Impostazione”. Scrivere ora sulla barra dedicata alla ricerca in alto “suoneria” e cliccare sulla voce corrispondente.

Quindi cliccare sul pulsante che rimanda allo store di iTunes. Entrare nella pagina dedicata e cliccare su “Cerca”. Inserire il nome dell’autore preferito e selezionare il brano che si vuole acquistare come suoneria.

Nel caso si possieda un modello recente cliccare il tasto a destra due volte per attivare il riconoscimento facciale. In alternativa, inserire la password del proprio account. Una volta fatto questo, procedere fino alla schermata del pagamento e acquistare.

Al termine di questa procedura sarà possibile impostare la canzone preferita come suoneria semplicemente entrando in “Impostazioni”.

Questo consiglio speciale permette, dunque, di mettere la suoneria preferita sull’iPhone.