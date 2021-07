Questo comune ortaggio estivo è una miniera d’oro per le arterie e per l’ipertensione

Un alimento ricorrente nelle nostre rubriche, infatti grazie alla sua versatilità è spesso protagonista di gustose ricette dolci e salate.

Infatti abbiamo visto in un articolo come preparare delle Deliziose polpette di zucchine al forno così facili e gustose da far impazzire anche l’ospite più difficile.

Guida all’acquisto

Ne esistono di diverse varietà (tonde, lunghe, eccentriche, patissione, ecc.) esse sono reperibili tutto l’anno ma l’acquisto di tale ortaggio è consigliato nei mesi che vanno da maggio ad ottobre.

Quando si acquistano le zucchine è bene prestare attenzione alla conformazione, al colore e alla consistenza. Per evitare di incappare in zucchine dal gusto amarognolo è bene scegliere quelle di media piccola grandezza. Infatti, quelle troppo grandi sono ricche di acqua che gli conferisce un sapore amaro. Il colore non deve essere caratterizzato da macchie verde scuro che indicano che il prodotto in quelle zone sta marcendo. All’acquisto è inoltre fondamentale che la zucchina sia turgida segno di freschezza dell’alimento.

Le proprietà

Le zucchine sono l’ortaggio cardine della bella stagione, un sempre verde sulle nostre tavole, grandi protagoniste dei regimi alimentari dietetici perché aumentano velocemente il senso di sazietà. Di facile digestione sono adatte per essere consumate in qualsiasi tipo di problema legato all’apparato digerente.

Costituite per il 95% di acqua rientrano nelle verdure a più basso contenuto calorico, solo 165 calorie per 100 g di prodotto. Ricche di vitamine B6, B9 e vitamina K. Ricche anche di vitamina C e vitamina A che aiutano a mantenere bella la pelle eliminando la ritenzione idrica e rallentando la formazione di rughe, sono anche un toccasana per la salute delle arterie.

Ad alto contenuto di magnesio, fosforo e potassio. Il potassio è utile per eliminare il colesterolo cattivo LDL, e per abbassare la pressione arteriosa. Pertanto le zucchine sono adatte a chi soffre di ipertensione e per prevenire malattie cardiovascolari.

Ebbene, in pochi lo sanno ma questo comune ortaggio estivo è una miniera d’oro per le arterie e per l’ipertensione.