Questo comune aperitivo rivisitato con le mandorle farà scalpore sulle nostre tavole

Per chi ama il basilico e il pesto ecco una buonissima ricetta da preparare per la stagione calda. Il basilico è una pianta fondamentale nei piatti della nostra cucina e porta un tocco di freschezza a qualsiasi ricetta.

In più questa fresca erba aromatica è la protagonista assoluta per la preparazione del pesto. Vediamo come realizzare questo comune aperitivo rivisitato con le mandorle che farà scalpore sulle nostre tavole.

La ricetta più golosa dell’estate per fare un humus al pesto di mandorle

Questo piatto leggero facile e veloce da preparare non ci deluderà e sarà apprezzato anche dai vegetariani. Si può presentare come aperitivo ma anche come antipasto e condimento per la pasta. Vediamo quali sono gli ingredienti:

400 g di ceci cotti decorticati;

2 mazzetti di basilico;

100 g di mandorle;

1 spicchio d’aglio;

2 cucchiai di salsa tahin;

2-3 cucchiai di olio extravergine;

½ bicchiere di acqua;

4 cucchiai di lievito a scaglie;

1 limone spremuto.

Passiamo alla preparazione di questo gustoso piatto perfetto per l’estate ma irrinunciabile anche in tutte le altre stagioni. Innanzitutto tostiamo le mandorle per qualche minuto in padella e poi frulliamole in un mixer fino a ridurle in farina. A questo punto possiamo aggiungere nel frullatore anche i ceci, l’aglio, l’olio, il lievito e un po’ d’acqua. Versiamo infine anche la salsa tahin e il succo di limone spremuto e come ultimo tocco aggiungiamo anche le foglie di basilico ben lavate. Frulliamo nuovamente il tutto per bene per circa 1 o 2 minuti. Otterremo così un ottimo humus.

Se lo desideriamo aggiungiamo del sale, qualche spezia, magari della polvere di curcuma o del peperoncino in polvere. Possiamo infine gustarlo su delle fette di pane, come condimento nella pasta o con altri cracker o stuzzichini per l’aperitivo. È veramente una ricetta golosa che si prepara facilmente in pochi minuti.