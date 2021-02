Tantissime volte ci troviamo a vedere dei comportamenti del nostro amico a quattro zampe che ci fanno per lo meno sorridere. Molti di questi riguardano la coda del nostro animale. Chi di noi non ha infatti almeno sorriso nel vedere il proprio cane rincorrersi la coda in cerchio continuamente? In realtà, questo comportamento del cane ci fa sorridere ma non dovrebbe, ed ora analizzeremo perché.

Il comportamento del cane

Il nostro amico tende a comunicare con noi attraverso il suo linguaggio del corpo, e in particolare con la propria coda. Ogni movimento di questa racchiude, infatti, un particolare significato che va interpretato.

Per cui anche quando il cane assume dei comportamenti che ci sembrano simpatici o divertenti con questa parte del suo corpo dovremo prestare particolare attenzione. Questo è particolarmente valido proprio quando il nostro amico gioca ad inseguirsi la coda. Soprattutto se questo succede in maniera insistente.

Nel vedere il nostro cane adottare questi comportamenti pensiamo che si stia divertendo e che sia felice, ma spesso non è così. Questo comportamento, infatti, non è da sottovalutare. Viene definito con un termine inglese: “tail chasing“. E può essere indicativo di uno stato di malessere del nostro amico a quattro zampe.

Un problema comportamentale

Nel dettaglio, un tale comportamento può essere indice di una profonda sofferenza di natura psicologica. Si tratta, cioè, di una compulsione avvicinabile al c.d. DOC dell’essere umano, ovvero a un disturbo ossessivo compulsivo.

Il nostro amico, in sostanza, non sta giocando, ma sta mettendo in atto dei comportamenti da cui non riesce a liberarsi. Questa tipologia di disordine psicologico potrebbe essere causata da diversi fattori. E tra questi spicca la gestione dello stress. Il comportamento di inseguirsi la coda, dunque, viene messo in atto dal cane per attirare l’attenzione del padrone. Nel momento in cui questo bisogno non trova soddisfazione, allora il comportamento può diventare permanente e sfociare in un vero e proprio disturbo.

Ed è proprio questo il motivo per cui questo comportamento del cane ci fa sorridere ma non dovrebbe.