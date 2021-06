Le tendenze del momento su nuovi tipi di colorazione di capelli, ideate dai professionisti del settore, stanno coinvolgendo numerosi vip. La moda non può e deve essere uguale all’inverno, perché in gioco ci sono carnagioni abbronzate ed esigenze diverse. Con pochi gesti, senza patire troppo il caldo e rovinare i capelli al mare, la chioma deve essere perfetta. L’obiettivo è illuminare il viso come non mai, non trascurare l’effetto lifting sul viso, per apparire un po’ più giovane, che non guasta mai. Ultimamente su Instagram, e non solo, appaiono foto stupende di vip e star con nuovi tagli e colori dei capelli. Elisabetta Canalis, Kim Kardashian, Beyoncé, sfoggiano il face framing, una nuova tecnica che mette in risalto il volto. Dalla colorazione più naturale a quella più eccentrica e d’impatto, ogni personalità può scegliere quella che di più gli si addice.

Ma vediamo nello specifico questo colore dei capelli che spopola sul web illumina e ringiovanisce il viso.

Face framing

Dopo i capelli color ginger e apricot, ritorna per l’estate la base molto naturale, le ciocche che incorniciano il viso sono invece schiarite. Si usano fino a 3 tonalità diverse sparte per tutta la chioma, per dare movimento e tridimensionalità a tutta la capigliatura. Una sorta di shatush 2.0, più dolce, con nuance più naturali tono su tono. Quindi sul classico castano andranno applicate colorazioni biodo cenere ai lati del viso e nel resto dei capelli. Il risultato sarà un viso molto più giovane, sfumature fredde e particolari per un look personalizzato e di gran classe.

Smoky hair

Che siano tagli corti o lunghi, l’importante è creare movimento, tendo conto sempre della conformazione del viso. L’effetto cenere si addice alle castane ma anche chi vuole mantenere un capello grigio o bianco ma alla moda. Chi ha i capelli scuri basterà solo schiarire le punte, mentre le bionde dovranno scurire anche la radice per avere ottimi risultati.

Tutte vorranno questo colore dei capelli che spopola sul web illumina e ringiovanisce il viso, per essere sempre alla moda.