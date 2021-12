Cosa servire in tavola a Natale o alla Vigilia? È già tempo di cominciare a pensare al menù di quest’anno, se non si vuole rischiare di ridursi all’ultimo minuto. Tra le portate più apprezzate e in cui c’è una scelta più vasta, ci sono proprio gli antipasti. Uno dei più noti sono le capesante gratinate. Questo classico a base di pesce non può mancare come antipasto a Natale o alla Vigilia.

Le capesante sono dei molluschi tipici di maggio e settembre e del mese di dicembre. Si mangiano spesso durante le festività o al ristorante, meglio ancora se durante cene eleganti.

Ingredienti per 4 persone

a) 12 capesante;

b) 100 g di pangrattato;

c) 2 spicchi di aglio;

d) q.b. prezzemolo, sale, pepe;

e) 3 cucchiai di olio di oliva.

Preriscaldare il forno a 200°.

Pulire e lavare il mollusco. Ovviamente, ciascuna capasanta deve conservare una sola valva. Gli amanti del fai-da-te e del riciclo creativo potrebbero riutilizzare i loro gusci scartati per realizzare alcune delle creazioni che abbiamo proposto in passato.

Disporle su una teglia.

Preparare un trito con aglio e prezzemolo e, con l’aiuto di un cucchiaio, distribuirlo sopra ognuna delle capesante aperte in precedenza.

Coprire il trito con un cucchiaio di pangrattato e irrorare ciascuna capasanta con un po’ di olio.

Infornarle per 10-15 minuti fin quando la gratinatura non risulterà ben dorata.

La ricetta che abbiamo appena visto è molto semplice da realizzare. Purché si acquistino capesante di buona qualità, niente andrà storto. Vediamo adesso un secondo modo di preparare le capesante gratinate. Agli ingredienti, si aggiungeranno burro, noce moscata e acquavite.

Capesante gratinate con burro e acquavite

Ingredienti per 4 persone

a) 12 capesante;

b) 1 spicchio di aglio;

c) 1/4 cucchiaino di noce moscata;

d) 140 g di burro;

e) 180 g di pangrattato;

f) 30 g di acquavite;

g) q.b. sale fino e pepe nero.

Preparazione

Preriscaldare il forno a 220°.

Tagliare il burro in tocchetti e farlo sciogliere a fuoco basso in un tegame.

Aggiungere uno spicchio di aglio schiacciato e farlo dorare.

Tritare il prezzemolo e aggiungerlo al resto degli ingredienti.

Togliere il tegame dal fuoco e cominciare ad aggiungere poco alla volta il pangrattato, continuando intanto a mescolare.

Aggiustare di sale e pepe e aggiungere un pizzico di noce moscata.

Inumidire l’impasto con un bicchierino di acquavite e mescolare per amalgamare definitivamente gli ingredienti.

Disporre le capesante su una teglia da forno in posizione orizzontale, dopo averne rimosso la valva superiore e aver lavato e pulito il mollusco.

Utilizzare il composto prima preparato per distribuirlo su ciascuna capasanta.

Infornare per 5 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, azionare il grill e cuocere le capesante aromatizzate per altri 5 minuti.

Servirle e mangiarle preferibilmente sul momento.

Attenzione perché i molluschi all’interno delle conchiglie potrebbero spostarsi durante la preparazione

Per evitare ciò, con conseguente fuoriuscita dell’impasto, c’è chi dispone un cerchio di alluminio da cucina sul fondo di ciascuna conchiglia, prima di mettere nuovamente il mollusco al loro interno.