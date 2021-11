Le piante regine dell’autunno sono certamente i ciclamini. In questo periodo dominano su moltissimi davanzali e ci allietano coi loro colori sgargianti e mai banali.

Anche se abbiamo l’abitudine di chiamarli col nome generico, dovremmo sapere che esiste più di una tipologia di questi fiori. Pur essendo tutte magnifiche e vivaci, poche sapranno stupirci e inebriarci le narici come la varietà “winter ice”.

Infatti, questo ciclamino profumatissimo e petaloso regalerà intense fioriture anche a novembre inoltrato e farà invidia a ogni vicino. Vediamone le caratteristiche e perché dovremmo averlo.

Un’allegria di aromi e colori attorno alla casa

Potremmo anche avere balconi e giardini fioritissimi anche in inverno con 3 piante particolari che non temono il freddo. Poche, però, sono all’altezza del ciclamino winter ice, per vari motivi.

La prima ragione per cui dovremmo scegliere questa piantina riguarda la sua capacità di adattamento. Questo ciclamino è davvero versatile e si adegua ottimamente alla messa in vaso, all’interramento in giardino o come bordura per aiuole.

I petali sono simili a quelle delle altre specie di ciclamini, vistosi e delle colorazioni tipiche che li accomunano. Ma allora come possiamo riconoscere questa tipologia dalle altre?

Semplice, osservando le foglie. Il tipico bordo color grigio argentato le rende davvero uniche nel loro genere. Inoltre, saremo attirati dall’inebriante aroma che il fiore sprigiona tutt’attorno e che ci conquisterà.

Le attenzioni che dovremmo riservare al winter ice sono più o meno le stesse che valgono per le altre specie di ciclamini.

Prima di tutto ci occuperemo della posizione. Ricordandoci che è una pianta autunnale, prediligiamo un’esposizione a mezz’ombra e protetta dalla luce diretta del sole.

Questa piantina ama le temperature al di sotto dei 15°, che difficilmente in casa potremo concederci. Per questo dovremmo preferire la messa a dimora esterna, che le consentirà di crescere nel suo habitat naturale.

Il terreno ideale dovrebbe comporsi di terriccio universale misto a sabbia. Verifichiamo che dreni bene, per evitare la formazione di ristagni idrici che potrebbero compromettere la salute del fiore.

Irrighiamo regolarmente, ma, prima di effettuare una nuova innaffiatura, accertiamoci che il terreno sia asciutto. Procediamo col concime ogni 2 settimane a partire da settembre per tutto l’inverno, senza esagerare con le dosi.

Per una fioritura più abbondante e prolungata dovremmo periodicamente staccare i gambi appassiti, torcendoli con prudenza. Il ciclamino winter ice si accosta alla perfezione con vegetali come crisantemi, erica e peperoncini.