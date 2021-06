A volte non si sa cosa scegliere bene per dare un’alimentazione corretta al nostro cane. Si ricorre spesso al cibo confezionato sia per il cane come anche per il gatto. Eppure un’alimentazione con cibi naturali non sarebbe male e questo cibo fantastico protegge il nostro cane dalle malattie mantenendolo in perfetta salute.

Non tutto è adatto al nostro amico a 4 zampe

Oggi c’è molta insicurezza su quali alimenti dare agli animali. Proprio per questo si preferisce andare in un negozio specializzato e acquistare il cibo confezionato in crocchette, snack e scatolette. Tuttavia conviene dare insieme a questi anche dei cibi freschi. Facciamo però attenzione perché non tutti i cibi sono consigliati per i nostri amici a quattro zampe.

Alcuni alimenti non sono adatti ai cani e in dosi eccessivi possono anche essere tossici. Se ci capita di veder che il cane ha la lingua che odora di cioccolato, allora mettiamolo fuori dalla sua portata. Così anche l’avocado, l’uva, il caffè e il tè, la cipolla, l’aglio e la melenzana, la frutta secca e i latticini. Questi alimenti sono da evitare per la salute del nostro cane.

Questo cibo fantastico protegge il nostro cane dalle malattie mantenendolo in perfetta salute

Uno dei cibi molto salutari per il cane e che i cani amano è il pesce. Un alimento che oltre a far bene al cane è ottimo per la salute umana. Soprattutto i pesci grassi come il salmone, o anche il pesce azzurro, sono ricchi di Omega 3 un grasso molto particolare e benefico.

I grassi Omega 3 combattono il colesterolo, aiutano il cuore e proteggono il cervello. Questi benefici sono validi sia per l’uomo come anche per il cane.

Il pesce più adatto

Il pesce migliore per il nostro amato cane è il salmone, lo sgombro, le sarde, le aringhe, il tonno, il merluzzo e il baccalà. Questo pesce sia bianco sia azzurro si può offrire cotto ma anche crudo. In quest’ultimo caso bisogna solo accertarsi che sia di buona provenienza e sia fresco.

Un alimento che farà sicuramente felice il nostro fidato amico a quattro zampe. Ecco cosa fa il cane se ci avviciniamo mentre sta mangiando.