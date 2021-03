Tutti noi siamo sempre alla ricerca di moderare l’apporto calorico del cibo che mangiamo. Oltre che per ragioni di estetica è ancora più importante limitare le calorie per una questione di salute. Calorie in eccesso possono voler dire accumulo di grassi che possono rappresentare un fattore di rischio per numerose patologie.

Il miglior modo per prevenire problemi è curare la dieta quotidianamente, senza eccessi.

Nello scegliere la dieta da seguire e quali alimenti mangiare dobbiamo fare molta attenzione agli specchietti per le allodole. Per esempio, questo cibo che tutti pensiamo sia dietetico in realtà fa ingrassare.

Il frutto con più calorie

Esaltato anche giustamente per le sue proprietà nutrizionali e le vitamine che contiene, questo cibo va considerato con moderazione e soprattutto con la consapevolezza delle calorie che contiene.

Stiamo parlando del cocco fresco, che è uno dei frutti più calorici che consumiamo. Il cocco fresco ha ottime proprietà, molte vitamine e grassi “buoni”, ma si tratta comunque di un alimento altamente lipidico.

Questo frutto tropicale contiene esattamente 364 Kcal ogni cento grammi, una cifra molto alta. Questo non deve spaventarci, ma indurci a consumare il cocco con moderazione e ad evitarlo se siamo in un regime ipocalorico.

L’altro lato della medaglia è che può essere consumato da sportivi e da chi necessita di calorie.

Informarsi e interessarsi della propria salute

Quando compriamo un cibo dobbiamo leggere l’etichetta nutrizionale e informarci sulle sue caratteristiche nutrizionali più che farci trasportare dalle mode.

Il cocco è un alimento con cui posiamo realizzare molte ricette, oppure che possiamo mangiare fresco, ma va moderato.

Dobbiamo tenere a mente che poche fette possono superare l’apporto calorico richiesto dal nostro corpo.

Anche in questo articolo abbiamo visto qual è l’alimento più calorico che abbiamo in frigo.