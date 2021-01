Oggi parleremo di un dolce non solo buono da mangiare, ma anche facile e piacevole da cucinare. Ed è pronto per essere infornato in poche semplici mosse. Inoltre, già mentre lo si prepara sprigionerà in casa un piacevole e carezzevole profumo di agrumi, che ci terrà compagnia in queste giornate invernali. Soffice e profumatissimo, questo ciambellone agli agrumi è un’esplosione di gusto da far perdere la testa.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) 500 gr di farina tipo 0;

b) 10 uova;

c) 200 gr di zucchero integrale di canna;

d) 190 ml di olio di semi;

e) 2 arance, 2 mandarini e 1 limone;

f) 1/2 cucchiaino di cannella;

g) 1 bacca di vaniglia;

h) 1 bustina di lievito per dolci;

i) 1 pizzico di sale;

l) zucchero a velo e cannella q.b.

Un profumo inebriante in tutta casa nel preparare questo morbidissimo ciambelline agli agrumi

Non abbiamo dubbi nel dire che questo dolce ci darà grande soddisfazione già nella sua fase della preparazione. Nulla da eccepire, questo ciambellone agli agrumi è un’esplosione di gusto da far perdere la testa.

Dapprima setacciamo la farina; a seguire spremiamo le due arance, i due mandarini e il limone.

Grattugiamo la scorza di 1 delle due arance, poi di entrambi i mandarini e del limone ed amalgamiamo il tutto con lo zucchero.

Lavoriamo lungamente, con una frusta elettrica o con la planetaria, le uova e lo zucchero aromatizzato agli agrumi. Il composto ottenuto dovrà aumentare di volume e presentarsi chiaro e spumoso. Aggiungiamo ad esso, lentamente e dal basso verso l’alto, tutti gli ingredienti, in modo che il composto montato li inglobi tutti, senza smontarsi.

Iniziamo dapprima versando il succo degli agrumi, poi l’olio, a seguire il sale, la cannella e la vaniglia. Infine, lentamente e cucchiaio dopo cucchiaio, la farina setacciata e il lievito.

A questo punto versiamo il composto, sempre molto delicatamente, in uno stampo per ciambellone precedentemente imburrato. Inforniamo a 180°, per 1 ora.

Nel frattempo mescoliamo bene in una ciotolina dello zucchero a velo con la cannella per cospargere, dopo la cottura, la superficie del ciambellone.

