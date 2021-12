Questo cereale prezioso contenuto spesso in pane e cracker sarebbe un formidabile alleato per regolare l’intestino e contrastare il diabete

Salute e alimentazione sono due parole strettamente connesse tra loro. Dalla buona tavola possono arrivare tanti benefici utili per il nostro organismo. Ma non solo, perché con gli ingredienti giusti potremmo anche ridurre il rischio di sviluppare molte malattie.

I cereali sono tra i cibi più sani per mantenerci in forma con i nutrienti indispensabili alla salute. Alcuni li consumiamo regolarmente mangiando pane, biscotti e grissini. Tra questi, ve n’è uno che forse non conosciamo ancora così bene ma davvero importante.

Infatti, questo cereale prezioso contenuto in pane e cracker sarebbe un formidabile alleato per regolare l’intestino e contrastare il diabete. Vediamo di quale si sta parlando.

Un alimento molto antico

La storia della segale risale a moltissimi anni fa. La sua coltivazione ha probabilmente origine in Anatolia o Asia Minore. Solo dal IV secolo a.C., però, ha iniziato ad avere un ruolo nell’alimentazione quotidiana.

In origine lo si considerava un alimento povero e adatto alla plebe, anche per il costo minore rispetto a quello del grano. In Italia non lo si coltiva ancora in larga misura, a differenza dell’Europa centro-settentrionale dove i campi sono più numerosi.

Ad ogni modo, la segale è un cereale dalle numerose proprietà nutritive. Lo troviamo sotto forma di ingrediente in diversi alimenti quotidiani, anche di prima necessità. Vediamo perché è così importante per il benessere fisico.

I benefici della segale si trovano principalmente nelle fibre, contenute in larga misura soprattutto nella variante integrale. 56 gr di questo cereale, infatti, apporterebbero ben 8,42 gr di fibre, di cui la maggior parte insolubili.

I vantaggi di questi nutrienti per l’organismo sarebbero parecchi. Prima di tutto, favorirebbero la regolarità intestinale. Inoltre, contribuirebbero a regolare le quantità di zucchero e colesterolo, abbassando le probabilità di contrarre il diabete. In più, inciderebbero ulteriormente sulla salute del cuore grazie al potassio presente. Ricca di minerali e vitamine, la segale favorirebbe poi lo sviluppo delle ossa e il corretto funzionamento del metabolismo.

Ricordiamo che, trattandosi di un cereale, si sconsiglia il consumo di segale a chi soffre di celiachia, a causa della presenza di glutine. In caso di qualunque dubbio è bene rivolgersi prima dell’assunzione al proprio medico di fiducia.

