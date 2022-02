Molte sono le razze di cane, ma poche sono quelle che conservano le stesse caratteristiche di migliaia di anni fa. Alcune sono poco diffuse, ma vale la pena conoscerle per le loro qualità particolari. I cani infatti sono degli animali antichi, che si sono progressivamente adattati a convivere con l’uomo.

Oggi, il cane è diventato un animale di compagnia. Sono in casa perché la loro presenza arricchisce, ma colma anche una certa mancanza. In passato la vita di campagna era molto più diffusa e il contatto con gli animali era normale. Oggi, invece, si diventa volentieri amici di un cane o di un gatto, colmando così anche questa mancanza.

Le caratteristiche

Il cane ha alcune caratteristiche molto più sviluppate rispetto all’uomo. Un udito molto più potente del nostro e l’olfatto che riesce a percepire odori a distanza di chilometri. Alcuni cani sono abilissimi a scovare tartufi. Altri sono stati addestrati per la caccia di vari tipi di selvaggina. I cani pastore, poi, sono più adatti alla guardia e alla custodia delle greggi e delle mandrie.

Tra le tante razze non manca questo cane, unico al Mondo, è anche poco diffuso. La sua caratteristica più evidente è di avere delle gambe lunghe, tanto che potrebbe essere confuso per un levriero. Inoltre, ha lo stesso fisico snello e scattante. In effetti, il Podenco ibicenco è un cane che arriva a noi direttamente dal passato lontano, un po’ come il Pastore della Sila.

Questo cane, unico al Mondo, assomiglia a un levriero primitivo, immutato da migliaia di anni col suo fiuto eccezionale

Le sue qualità particolari si esprimono al meglio nella caccia. Non a caso viene iscritto al gruppo dei “primitivi da caccia”. Un cane si dice “primitivo” quando le sue caratteristiche sono rimaste le stesse, senza mutare mai. In pratica ci si trova di fronte proprio a quei cani che gli uomini primitivi addestravano come guardiani o per la caccia. Il Podenco ibicenco è un ottimo cane da caccia per scovare conigli. Il suo fiuto eccezionale li individua senza errore, li stana e li porta al cacciatore.

A marcare la sua caratteristica di cane primitivo è il suo pelo un po’ duro come se fosse ispido. Forse a causa della salsedine a cui si è abituato, per le sue origini dalle Isole Baleari, in particolare di Ibiza. Si contano sulle dita di una mano gli esemplari presenti in Italia, di più in Spagna. È una razza importante, però, perché ricorda la prima amicizia dell’uomo con il cane, accanto ad una caverna o una palafitta.