Con l’arrivo del nuovo anno sono in molti quelli che potrebbero pensare di trovare un amico a quattro zampe per ravvivare il clima domestico. C’è chi decide di dare una mano ai cani provenienti dal canile. In questo modo donano loro una prospettiva di vita più serena con l’atmosfera calorosa di una famiglia. E poi chi ricerca i cani perché amano alcune razze in particolare. O magari li scelgono in base ad alcune esigenze più specifiche. Ad esempio, per padroni over 65 potrebbero essere raccomandabili alcune razze fisicamente più piccole e di indole più moderata.

E poi ci sono anche le ragioni estetiche. Ad alcuni potrebbe piacere il pelo soffice di un cane da pastore, oppure ad altri i colori degli husky. Talvolta, peraltro, le situazioni si incrociano. Capita infatti di trovare nei canili anche razze che sono state abbandonate per motivi particolari.

C’è però una razza molto amata. Questa ha un’indole particolarmente affettuosa con il gruppo familiare con cui condivide gli spazi ed, inoltre, è dotata anche di una posa e di una estetica decisamente nobile. Questo cane tenero e aristocratico con lo sguardo coccoloso è perfetto per famiglie e bambini ma ad una condizione.

Un cane da caccia che vive bene anche in famiglia

Il setter inglese è una razza di cani da caccia dotato indubbiamente di un’estetica speciale. Questa razza è celebre per i quadri e gli arazzi che ritraggono questi cani assieme ai padroni nelle sessioni di caccia alla volpe in Inghilterra. Hanno un pelo morbido a chiazze colorate. Addirittura, il tono che può assumere il loro pelo ha dato il nome ad un colore. Il blue belton denota infatti una sfumatura di nero che tende al blu. Inoltre, lo sguardo espressivo e le movenze ritmate lo rendono molto apprezzabile anche per l’armonia di movimento. Ciononostante, può capitare un’incidenza più alta del normale di displasia dell’anca. Il fisico è muscoloso senza essere pesante. La coda a ventaglio e l’abitudine alla caccia lo portano spesso ad assumere pose tipiche, quali quelle della punta.

Ma oltre le gradevolissime capacità estetiche è un cane dotato di un’indole tendenzialmente empatica ed affettuosa. È dotato infatti di un grande autocontrollo ed è piuttosto predisposto nei confronti degli estranei (non è un cane da guardia, infatti). È affettuoso e tollerante con i bambini ed, in generale, con i membri della propria famiglia, con cui sviluppa un rapporto di affetto e di tenerezza fuori dal comune.

A queste caratteristiche unisce però una predisposizione che lo rende inadatto ad alcuni tipi di convivenze. Il tono muscolare e la predisposizione agli spazi aperti lo renderebbero desideroso di un po’ di movimento quotidiano, che siano lunghe passeggiate o un po’ di corsa in un’area sgambamento cani.

Una volta realizzata questa premessa, per il resto del giorno ha un’indole placida e serena. Potremmo vederlo trascorrere lunghe ore a sonnecchiare e godersi il clima rilassato anche di un appartamento di città. D’altronde, sebbene ne esistano vare taglie, non si può definire un cane invadente e voluminoso. Può dunque diventare un amico fedele ed affettuoso, aristocratico e giocherellone. Un compagno di giochi di bambini e di tanti momenti lieti. Una scelta del genere deve essere sempre ponderata degnamente anche con un comportamentista o un veterinario ovviamente. Ma queste caratteristiche generali sono buoni punti di partenza.