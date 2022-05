Scegliere un cane con cui condividere le giornate è una scelta importante da fare con estrema attenzione e cura. Non tutte le specie sono uguali e non tutte si adattano alle nostre esigenze. Questo non significa che se abbiamo poco spazio o viviamo in un condominio dobbiamo rinunciare a un amico a 4 zampe. L’importante sarà scegliere la razza giusta. E questo cane piccolo e intelligentissimo potrebbe rivelarsi perfetto per la vita in appartamento. Se impariamo come educarlo fin da cucciolo, obbedirà sempre ai nostri ordini e non abbaierà praticamente mai.

Un cane perfetto per la vita in appartamento

Ci sono razze poco conosciute e che allo stesso tempo possiamo considerare tra le più intelligenti. Tra queste rientra di diritto il cane Pastore svedese, noto anche come Vallhund svedese o Västgötaspets.

Questo cane ha caratteristiche fisiche simili a quelle del Corgi, ma un carattere completamente diverso. Partiamo dalle prime. Il Pastore svedese è un animale di piccole dimensioni, che da adulto non supera i 14 kg di peso. Basso ma molto robusto, ha delle irresistibili orecchie a punta e un pelo morbidissimo. I colori del manto vanno dal grigio fino ad arrivare al marrone e al rosso.

Il carattere del Vallhund è davvero straordinario. È allegro, docilissimo ed estremamente intelligente. In più, è un cane da pastore, caratteristica che lo rende fantastico con i bambini e con gli anziani. Altro tratto importante è la dolcezza, che ci farà letteralmente innamorare al primo sguardo.

Questo cane piccolo e intelligentissimo farà la fortuna di chi vive in appartamento perché è obbediente e non abbaia quasi mai

Se scegliamo di adottare un Pastore svedese dovremo dedicare molto tempo alla sua educazione nei primi mesi di vita. L’animale dovrà identificarci come leader, se vogliamo che cresca in maniera equilibrata e obbedisca ai nostri comandi.

Ma se saremo fermi, ci ripagherà con un’obbedienza e una lealtà totali, sviluppando un carattere calmo e placido e non abbaierà praticamente mai. Sarà fondamentale garantirgli uno sfogo fisico e la giusta dose di attività e gioco.

Nessun problema, invece, per quanto riguarda la socializzazione. Il Vallhund va d’accordo con gli altri cani, con i membri della famiglia e quasi sempre anche con gli estranei.

Anche sul fronte cura e malattie ci sono ottime notizie. Questa razza non richiede cure particolari, non è predisposta a tipiche malattie genetiche ed è generalmente sana. L’unica attenzione dal punto di vista della toelettatura sarà quella di spazzolare il pelo morto durante il cambio di muta stagionale.

