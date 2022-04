I cani sono da sempre i migliori amici dell’uomo, in molti non potrebbero farne a meno. Riescono, con la loro presenza, a rallegrare anche la casa più triste. Tuttavia, non tutti i cani sono uguali: a seconda della razza avranno delle indoli diverse che andranno assecondate. Infatti, alcuni cani saranno perfetti per accompagnare persone anziane, altri invece avrebbero bisogno di un padrone sportivo.

Prima di portare a casa un cane, tuttavia, sarebbe ottimo ricordarsi che non si tratta di oggetti. Sono esseri viventi con specifiche esigenze e che ci chiederanno attenzioni in cambio di amore incondizionato. Inoltre, invece di acquistare un cane sarebbe preferibile procedere all’adozione presso strutture specializzate. In questo modo si salverà la vita di un cane abbandonato e si porterà a casa un concentrato di felicità. Tra i cani più intelligenti, ma meno conosciuti, che possiamo trovare uno in particolare è interessate, l’Alaskan Klee Kai. Si tratta di una razza creata negli Stati Uniti, ma non riconosciuta dalla FCI.

Questo cane piccolo e intelligente che non puzza è anche una razza molto affettuosa, ma pochi la conoscono

Gli Alaskan Klee Kai sono cani nati dall’incrocio di un Husky e di uno Spitz americano. Esistono tre tipologie di Alaskan: il Klee Kai, il Toy e il Nano. Caratterialmente sono molto simili sia all’Husky che allo Spitz, ma anche fisicamente riprendono le caratteristiche di queste razze. Quando ci si imbatte in uno di questi cani per strada, infatti, si rimarrà stupiti per la loro somiglianza all’Husky, dei piccoli siberiani in miniatura.

Sono cani molto dolci e vivaci, ma territoriali. Come l’Husky tendono a essere difficili da addestrare, per questo motivo sono sconsigliati a coloro che non hanno mai avuto un quattro zampe. Questo cane piccolo e intelligente necessita di molto movimento e non ama stare da solo per troppo tempo. Potrebbe cominciare a lamentarsi continuando per delle ore. Non sopporta particolarmente la presenza di estranei, che vede come nemici, né di altri animali.

Per la cura del pelo sarà sufficiente qualche spazzolata a settimana. Nel periodo di muta, tuttavia, sarà necessario rimuovere quotidianamente il pelo morto con una spazzola per mantenere sempre in ordine il cane. Come l’Husky, l’Alaskan Klee Kai tende a non puzzare e per questo non avrà bisogno di bagni frequenti. Durante la primavera si consiglia di verificare attentamente la presenza di eventuali insetti come zecche o pulci. specialmente se il cane ha accesso a un giardino o se vive frequentemente a contatto con la natura.

