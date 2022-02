Alcuni animali da compagnia ci sorprendono perché riescono ad unire tante qualità comportamentali ed estetiche. Sembrano usciti da qualche film. Nel caso concreto si tratta di una razza meno nota rispetto ai famosi Border Collie oppure al Pastore scozzese come Lessie.

Eppure ha un portamento dignitoso che piacerà tantissimo anche ai bambini. Certo ci sono alcune precauzioni da adottare. Sta di fatto che è molto raro trovare compagni di vita animali che superino agevolmente i 15 anni, come in questo caso. Eppure il Setter irlandese ci riesce. Così vediamo alcune sue caratteristiche, visto che questo cane elegante è incredibilmente longevo e coccolone e con i bambini è un giocherellone nato.

Un temperamento dolce e amorevole ma attenzione all’energia

In molti lo avvicinano al Setter inglese, ma probabilmente ha un’origine ben diversa. I Setter irlandesi sarebbero infatti frutto dell’incrocio tra Setter rosso irlandese e Bloodhound, da cui avrebbe ripreso il colore vivido color mogano. Seppur considerato come un cane di taglia grande, di solito mantiene un fisico longilineo e magro. Ha un temperamento quasi commovente per la bontà e la fedeltà con cui gioca con il gruppo familiare. Ama stare con i bambini e sa anche ascoltare molto. Può adattarsi bene alla vita da appartamento, ma ad una condizione.

È un cane energico, talvolta irruento. E rischia di soffrire di episodi di stress o scarsa socializzazione. Così, diventa essenziale iniziare a farlo giocare fin da piccolo con gli altri cani. Questo lo aiuta molto anche a sfogare le proprie energie. Inoltre non ama la solitudine. Questo significa che dovrebbe avere una valvola di sfogo costante, seppur breve. Potrebbe bastare anche solo una corsetta.

Questo cane elegante è incredibilmente longevo e coccolone ed ha pure un pelo setoso ma, se in appartamento, occhio all’educazione

D’altronde ha un’indole da cane da caccia. Questo lo notiamo dalla posa da punta che talvolta assume per istinto e dallo straordinario olfatto di cui è dotato. In compenso ha un pelo morbidissimo e divertente da accarezzare. Per questo motivo, dopo le passeggiate facciamo sempre attenzione alle orecchie. Presenta una peluria folta che potrebbe facilmente sporcarsi.

Non solo rami e foglie, ma anche forasacchi e sporcizia. Manteniamo dunque un piccolo occhio di riguardo a questo dettaglio anatomico. Per il resto, se cerchiamo un cane statuario e buono, amico di anziani e bambini e che per tanto tempo ci fornisca la sua vicinanza, abbiamo trovato un grande amico.