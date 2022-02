Spesso, chi deve scegliere un cane da adottare si pone moltissime domande. Riuscirò a dedicargli il tempo che merita? Mi creerà problemi con il vicinato e con la famiglia? Avrò a che fare spesso con il veterinario e con cure costose? Sono tutti quesiti legittimi e, per questo motivo, prima di adottare dovremmo conoscere bene le caratteristiche di ogni specie. Oggi parleremo proprio di una razza in particolare, che potrebbe regalarci enormi soddisfazioni. Perché questo cane è uno dei più buoni al Mondo e, allo stesso tempo, uno dei più resistenti. E, in più, potrebbe rivelarsi il miglior amico dei bambini.

Lo Springer Spaniel Inglese e le sue caratteristiche

Molte persone credono che i cani da caccia siano poco affettuosi, difficili da gestire e molto impegnativi. Non è il caso dello Springer Spaniel Inglese. Lo Springer ha, infatti, delle caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere.

In primo luogo, è estremamente affettuoso e socievole. Se la maggior parte dei cani da caccia e da riporto è principalmente concentrata sull’esplorazione, lo Springer ama allo stesso modo stare con il padrone. In più, è decisamente mansueto e mai aggressivo. Un animale vivace e perfetto per interagire con i bambini e per giocare con loro.

Se ne adottiamo uno fin da cucciolo e riusciamo a farlo abituare alla vita da appartamento, non creerà problemi neanche con il vicinato. Gli unici accorgimenti, che dovremo avere, sono di non lasciarlo a lungo da solo e di garantirgli almeno un’ora di attività fisica quotidiana. Lo Springer ama correre all’aria aperta ed è particolarmente attratto dall’acqua.

Questo cane è uno dei più buoni al Mondo, non si ammala praticamente mai ed è il compagno di giochi perfetto per i bambini

Se adottiamo uno Springer, non dovremmo neanche aver paura di affezionarci. Questi cani sono tra i più resistenti e longevi in assoluto e hanno una vita media compresa tra i 12 e i 14 anni. Infatti, sono poco predisposti alle tipiche malattie ereditarie canine.

Dovremmo, però, fare attenzione agli occhi. Gli Springer potrebbero sviluppare patologie fastidiose, come il glaucoma e la cataratta. Teniamoli sempre sotto controllo e se notiamo arrossamenti o vediamo che l’animale si gratta spesso, rivolgiamoci subito al veterinario. Quasi sicuramente riusciremo a prevenire problemi più seri, che potrebbero mettere in pericolo la salute di Fido.

