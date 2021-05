Il cane, si sa, quando ci si affeziona diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia. Perché sa tener compagnia come pochi altri ed è un fido compagno di giochi. Alcune razze, in particolare, sembrano essere nate per intrattenere e dare un tocco di vivacità in più a tutto l’ambiente.

Oggi parleremo di una razza di cane che rientra proprio nella descrizione che abbiamo appena fatto. E che una volta che avremo adottato, non lasceremo più andare.

Infatti, questo cane docile, affettuoso e giocherellone è il migliore amico della famiglia e ideale per chi vive in appartamento. Vediamo di chi si tratta.

Il cane perfetto sia per noi che per i nostri figli

Il cane che vogliamo consigliare è lo Schapendoes. La taglia media, il pelo lunghissimo (ma che non richiede molte cure) e una vivacità innata sono le caratteristiche che contraddistinguono questa razza di origine olandese.

Lo Schapendoes è perfetto per fare compagnia a tutta la famiglia, e potrebbe diventare il miglior amico dei nostri figli. Questo grazie alla sua indole giocosa ma anche molto socievole. Non è mai aggressivo e va d’accordo spesso anche con gli altri animali di casa.

È molto ubbidiente e necessita di poche cure

Lo Schapendoes è molto intelligente ed è dotato di buona memoria. Per cui, addestrarlo non sarà per nulla difficile. Consigliamo comunque di educarlo sin dai primi mesi di vita.

Il pelo lungo andrebbe pettinato almeno una volta alla settimana, per evitare che si formino nodi, ma non necessariamente tagliato. Inoltre non fa mai la muta, per cui sarà molto difficile trovare ciuffi di peluria sparsi qua e là sul pavimento.

Si adegua anche agli spazi stretti

Lo Schapendoes può essere la soluzione ideale anche per chi vive in spazi ridotti. Infatti, questo cane docile, affettuoso e giocherellone è il migliore amico della famiglia e ideale per chi vive in appartamento. Nonostante ciò, come tutti i cani ha bisogno anche lui dei suoi spazi. Per cui, invitiamo a concedergli un po’ di libertà e portarlo a passeggio quando ne abbiamo l’occasione.

