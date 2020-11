La Sardegna è una terra di antiche tradizioni e antichi popoli. In un piccolo paesino della Sardegna più impervia una di queste tradizioni è sopravvissuta per più di 2.000 anni.

Il paesino in questione si chiama Fonni e la tradizione in questione è l’allevamento di un cane, il pastore fonnese. Questo cane da difesa sardo è tanto fedele e buono quanto esclusivo, e farà sicuramente felice chiunque riesca ad acquistarne uno. Scopriamo assieme le caratteristiche di questo cane da guardia.

Il cane pastore fonnese, un tesoro regionale

Chi conosce persone sarde lo sa. Gli isolani hanno un carattere senza mezze misure. Chi ha avuto la fortuna di avere una persona sarda per amica racconta di un’ospitalità e lealtà senza pari.

Chi, invece, ha avuto la sfortuna di avere un isolano per nemico sa quanto possano essere rancorosi e vendicativi. Questo carattere si ritrova proprio anche in una delle creazioni migliori del popolo sardo, il cane pastore fonnese. Questo cane è stato allevato per centinaia di anni nell’entroterra dell’isola per proteggere il bestiame e il pastore da incontri spiacevoli.

Amato dai proprietari e odiato da possibili ladri, questo cane è famoso per alcune peculiarità che lo rendono realmente unico.

Le caratteristiche

La prima caratteristica da mettere in evidenza di questo cane è l’assoluta fedeltà verso il padrone e la sua famiglia. Chi ha avuto la fortuna di possedere questo cane racconta di occhi che parlano.

Questa caratteristica è estremamente importante, in quanto questo cane tende a non abbaiare. Il rapporto con il padrone, infatti, è di una tale fiducia che il cane tenderà a far capire cosa sta succedendo con il suo comportamento. Questa caratteristica rende allo stesso tempo il pastore fonnese un cane estremamente efficiente nella guardia della proprietà. Infatti, nel caso di effrazione, il pastore fonnese non abbaierà, ma seguirà il ladro e lo attaccherà fintanto che non sia fuggito.

L’ultima caratteristica è data dalla difficoltà di reperimento. Infatti, questo cane da difesa sardo è tanto fedele e buono quanto esclusivo, e per comprarlo è necessario recarsi di persona nelle montagne sarde. Un’avventura capace di regalare a coloro che osano farla un compagno veramente fedele per la vita.