Nei molti millenni in cui noi umani abbiamo condiviso la nostra casa con degli amici canini, abbiamo selezionato innumerevoli razze dalle dimensioni, colori e temperamenti più vari.

Alcune di queste razze sono talmente antiche che ci accompagnano quasi inalterate da millenni, e anche in Europa sono presenti dei tipi di cani antichissimi.

Ce n’è uno in particolare, quasi sconosciuto, che è uno dei cani più dolci e amorevoli che possiamo adottare, ma che purtroppo oggi è minacciato.

Questo cane antichissimo è come un dingo europeo, ma è fedele, giocoso e amorevole.

Un dolce volpacchiotto

Le razze di cani più antiche, come appunto il dingo, hanno una caratteristica molto particolare: vanno in calore soltanto una volta all’anno, e non due volte come la maggior parte dei cani.

Anche qui in Europa abbiamo una razza di cane antichissima con questa caratteristica. Si tratta dell’alopekis. L’alopekis è una razza di piccole dimensioni originaria della Grecia. Il suo nome in greco significa ‘piccola volpe’ e ci accompagna fin dal neolitico. Può avere diversi colori, soprattutto bianco, nero e marrone, e presenta un pelo medio lungo con sottopelo. Questo antichissimo cane è come un dingo europeo, ma è fedele, giocoso e amorevole.

È una razza sempre più rara

L’alopekis ha un carattere perfetto per diventare un amato compagno di famiglia. È dolce, mansueto, giocherellone e si affeziona moltissimo al suo proprietario. Purtroppo, questa razza è in via di estinzione, perché non è stata valorizzata negli ultimi secoli. Fortunatamente degli appassionati stanno cercando di salvarla, e presto questo adorabile volpacchiotto potrà tornare a far parte delle nostre famiglie. Se vogliamo adottare un cane appartenente a questa antichissima e nobile razza, il posto migliore per farlo è il nord della Grecia, e in particolare la regione di Serres, dove sorgono gli allevamenti di questa razza.

