Il mondo dei cani è talmente vasto e variegato che spesso è difficile orientarsi se vogliamo adottarne uno. Alcune razze sono ideali per la guardia. Altre sono portate alle attività all’aria aperta e alla caccia. Altre ancora si trovano a proprio agio in spazi piccoli e in famiglie numerose. E oggi ne scopriremo una che rientra di diritto in quest’ultima categoria. Perché questo cane affettuoso con i bambini, è estremamente intelligente e se lo educhiamo bene diventerà un compagno perfetto per vivere in appartamento.

Il Bassotto Tedesco è un cane straordinario

Esistono molti cani nati per la caccia ma che con l’educazione si sono trasformati in perfetti compagni di compagnia. Tra questi uno dei più intelligenti e affettuosi in assoluto è il Bassotto Tedesco.

Il Bassotto Tedesco è un cane di piccole dimensioni ma decisamente forte e robusto. Basti pensare che non è particolarmente soggetto a malattie genetiche e può tranquillamente vivere fino a 17 anni. In più è facilissimo da curare e da pulire e non ci inonderà la casa di pelo.

Il carattere del Bassotto Tedesco

Quello che stupisce del Bassotto Tedesco è il raro mix tra intelligenza ed adattabilità. Questa razza si adatta benissimo alla vita in appartamento, a patto che gli assicuriamo almeno un’ora al giorno di attività all’aperto. Nessun problema anche per quanto riguarda la convivenza con i bambini. Il Bassotto è un giocherellone e ama le attenzioni di tutti i membri della famiglia.

Le uniche attenzioni se decidiamo di adottarne uno dovremo averle con gli altri cani. Soprattutto se dello stesso sesso. Il Bassotto Tedesco non è aggressivo ma ha un carattere forte e abbastanza sospettoso. Pertanto finché non abbiamo completato l’addestramento è sempre meglio tenerlo sotto controllo quando incontra i suoi simili.

Questo cane affettuoso con i bambini è perfetto per l’appartamento

Il Bassotto Tedesco è in grado di imparare moltissimi comandi in breve tempo ed è un compagno fedelissimo. Necessita, però, di un’educazione ferma e attenta fin dai primi mesi di vita. Questa razza ha un temperamento fiero e autorevole. Per questo motivo dovremo essere decisi (ma non severi) nell’addestramento. Se riusciremo a farci riconoscere come leader del branco farà di tutto per compiacerci e seguirci.

Come dicevamo in precedenza il Bassotto Tedesco ha bisogno di almeno un’ora al giorno di attività all’aperto. Questo perché nasce come cane da caccia e ha bisogno di stimoli e coinvolgimento per sfogarsi e sentirsi appagato. Se pensiamo di non essere in grado di ritagliarci questo tempo forse è meglio optare per un altro tipo di cane.

