Quando si è alla ricerca del primo animale domestico, si dovrebbe ragionare attentamente sulla scelta. Non tutte le specie sono uguali e il discorso vale anche per i nostri amici cani. Molti di noi hanno degli spazi ristretti in cui vivere, per cui difficilmente potrebbero permettersi razze di taglia grande.

Inoltre, il carattere dell’animale potrebbe fare la differenza. Dopo un ampio ragionamento, abbiamo deciso di consigliare un cagnolino tenerissimo che, con la sua vivacità, conquisterà i cuori di ogni membro della famiglia. Scopriamolo qui di seguito e vediamo come accudirlo.

Un incrocio davvero azzeccato

Non per forza i cani di razza sono i migliori e la scelta primaria di chi desidera un grazioso cucciolo in casa. Ne è la dimostrazione il cane di cui vogliamo parlare oggi. È il puggle, nome che deriva per l’appunto da “pug” e “beagle”. Come si può intuire, è il frutto dell’accoppiamento di carlino e beagle e da loro prende i tratti distintivi.

La taglia è piuttosto piccola: si aggira tra i 25 e i 38 cm di altezza e generalmente non supera gli 11 kg di peso. Il corpo è robusto e compatto e le zampe abbastanza corte. Il muso assomiglia molto a quello del carlino, rugoso ma più allungato. Il pelo è corto e folto e può essere di colori come bianco, nero, marrone chiaro o rosso.

Questo cagnolino amorevole e poco impegnativo è perfetto in appartamento e per chi è alla prima esperienza con un animale domestico

Il puggle è un cane adatto alla vita in case anche di piccole dimensioni. Ama stare in compagnia del suo padrone e gli è incredibilmente leale. I nostri figli lo adoreranno e lui contraccambierà con affetto. Dovrebbe andare d’accordo anche con gli altri cani; facciamo maggiore attenzione, invece, con i gatti.

La sua vivacità lo porta a voler giocare spesso e, come i suoi simili, ha bisogno di uscire a sgranchire le gambe regolarmente. Il puggle è poi estremamente intelligente, per cui non dovremmo avere particolari problemi nell’addestramento. In ogni caso, sa essere altrettanto indipendente. Quando esegue gli ordini impartiti, premiamolo con un bel biscottino.

Per le cure non dovremmo strafare. Ci basterà spazzolare il pelo circa una volta alla settimana. Teniamo, però, sempre pulite le rughe sul muso e la zona attorno agli occhi, per prevenire eventuali infezioni.

Questo cagnolino amorevole e poco impegnativo, dunque, sarà il nostro migliore amico e non ci farà disperare.