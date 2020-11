Molte persone evitano di usare il burro in cucina, perché lo trovano poco salutare. Tante altre invece, per problemi alla salute, non hanno neanche scelta e, semplicemente, non possono mangiarlo. Ma ci potrebbe essere un’alternativa più salutare, che metterebbe tutti d’accordo. E in questo caso servono due alimenti che si trovano spesso nelle case italiane. Infatti, questo burro contiene due ingredienti straordinari per un condimento salutare e delizioso.

Il burro all’aglio e all’avocado per un condimento gustoso e sicuro

Questo tipo di burro contiene due elementi principali. E questi sono aglio e avocado. Si tratta di un tipo di ricetta che è stata tramandata di generazione in generazione. E ancora oggi è molto diffusa, soprattutto nelle cucine di chi il burro preferisce lasciarlo tra i reparti del supermercato. Quello che vi stiamo presentando oggi, però, è composto da due alimenti che non possono far altro che giovare alla salute. Infatti, l’aglio è ricco di antiossidanti, e l’avocado contiene moltissime vitamine.

Ecco come realizzarlo

Abbiamo detto che questo burro contiene due ingredienti straordinari per un condimento salutare e delizioso. Vediamo in che modo si sposano tra loro. Servono 2 avocado maturi, 1 cucchiaio di succo di limone, 2 spicchi d’aglio grattugiati, sale e 2 cucchiai di olio di cocco. Basterà mescolare tutti gli ingredienti in un robot da cucina, fino a che il composto non sarà totalmente omogeneo. A quel punto, bisognerà prendere un foglio di alluminio da usare come base per il burro. Dopo aver coperto il tutto con una pellicola trasparente, bisognerà lavorarci su, arrotolandolo con le mani, e coprendolo poi con il foglio di alluminio. Questo fino a che non si otterrà una forma che possa soddisfare. Fatto ciò, basterà lasciarlo per 3 ore in frigo, et voilà. Ecco che questo burro contiene due ingredienti straordinari per un condimento salutare e delizioso. Provare per credere!

