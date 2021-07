Questo buonissimo digestivo è perfetto per non sentirsi appesantiti a fine pasto

Per concludere una bella cena un buon digestivo è quello che ci vuole. Soprattutto in una calda serata estiva niente è meglio di un freschissimo sgroppino! Questo buonissimo digestivo è perfetto per non avvertire la classica sensazione di stanchezza e pesantezza dopo un pasto abbondante.

La base di sorbetto al limone lascia nella bocca una piacevolissima sensazione di freschezza. Sarà perfetto per favorire la digestione dopo un pasto a base di pesce o di carne.

Le sue origini sono antichissime e pare risalgano addirittura al Seicento. Lo sgroppino era molto in voga tra i nobili veneziani del tempo. Al giorno d’oggi è bevuto praticamente in tutto il Paese.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti per uno sgroppino perfetto:

a) 300 ml di succo di limone;

b) 200 ml di acqua naturale;

c) 150 grammi di zucchero di canna;

d) un albume;

e) 150 ml di prosecco;

f) foglie di menta;

g) 40 ml di vodka (in alternativa limoncello).

L’utilizzo della vodka o del limoncello è facoltativo.

Per i più piccoli è possibile sostituire gli ingredienti alcolici con del succo o aggiungere dello sciroppo alla frutta fatto in casa.

Per preparare un ottimo sgroppino bisogna cominciare dal sorbetto.

Innanzitutto bisogna versare l’acqua, il succo di limone filtrato e lo zucchero in una pentola a fuoco minimo. Bisogna mescolare finché lo zucchero non sarà totalmente sciolto. Lo sciroppo così ottenuto dovrà raffreddare qualche minuto.

A questo punto bisogna montare l’albume. Una volta montato potrà essere unito allo sciroppo precedentemente preparato. Il composto dovrà essere assolutamente omogeneo.

Fatto questo, è possibile mettere il sorbetto in freezer. Sarà necessario mescolare il sorbetto ogni mezz’ora per eliminare i cristalli di ghiaccio. Questo buonissimo digestivo è perfetto solo ottenendo la consistenza ideale.

Per ultimare la preparazione non resterà che unire il sorbetto al prosecco e alla vodka e frullare il tutto per ottenere una sorta di crema omogenea.

Per servire questo digestivo si può utilizzare il classico flûte o un bicchiere da dessert. Una fetta di limone e delle foglioline di menta a decorare il tutto ed il gioco è fatto!

Questo buonissimo digestivo è perfetto per non sentirsi appesantiti a fine pasto. Ecco un’altra ottima ricetta per un buonissimo dessert perfetto per una cena estiva.