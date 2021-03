Oggi vogliamo spiegare come preparare un dessert sano e goloso al tempo stesso: infatti, questo budino leggero e cremoso è una golosità che tutti possono concedersi. Non contiene latte: infatti è più leggero ed è adatto anche a chi soffre di intolleranze al lattosio.

Ha pochi zuccheri e l’avena fa bene alla salute dell’intestino. Vediamo insieme come realizzarlo.

Ingredienti per il budino

200 grammi di pere;

220 ml di acqua fredda di frigo;

100 grammi di fiocchi d’avena;

30 grammi di cacao amaro in polvere;

20 grammi di zucchero di canna.

Ingredienti per la decorazione

Qualche pezzettino di pera;

un cucchiaino di fiocchi d’avena.

Preparare il budino

Per preparare il budino, sbucciamo le pere, le tagliamo a cubetti e le mettiamo in un contenitore per liquidi (tipo becker).

Aggiungiamo alle pere lo zucchero di canna e il cacao amaro in polvere. Uniamo l’acqua fredda di frigo e frulliamo con un frullatore ad immersione. A parte, in un mixer, frulliamo i fiocchi d’avena fino a renderli molto fini.

Versiamo il composto liquido all’interno di un pentolino e aggiungiamo la farina ottenuta dai fiocchi d’avena. Mescoliamo con una spatolina e continuiamo a farlo fino a quando il composto raggiungerà il bollore.

Nel frattempo, foderiamo con pellicola trasparente (scegliamone un tipo adatto a sopportare il calore) l’interno di una cocotte nella quale andremo a mettere il budino. La pellicola trasparente ci servirà quando dovremo sformare il budino.

Il composto, scaldandosi, tenderà ad addensarsi leggermente: a questo punto, versiamo il budino nella cocotte foderata e lasciamola raffreddare prima di trasferirla in frigo.

Dopo averla messa in frigorifero, attendiamo che budino si solidifichi: saranno necessarie circa un paio d’ore.

Sformare e decorare il budino

Togliamo il budino dal frigo e rimuoviamolo dalla cocotte aiutandoci con la pellicola trasparente: essa permetterà che il budino non si rovini.

Consigliamo di servirlo su un piatto e di decorarlo con qualche pezzetto di pera e una spolverata di fiocchi d’avena.

La sua consistenza sarà soffice e cremosa al palato: questo budino leggero e cremoso è una golosità che tutti possono concedersi.

Approfondimento

