Le obbligazioni sono strumenti per risparmiatori con una propensione al rischio molto bassa. Le obbligazioni governative hanno un rischio ancora minore. I Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli di Stato emessi dal Governo italiano. Tra questi c’è una obbligazione che ha scadenza nel 2023 e ha una caratteristica molto invitante. Questo BTP ha un cedolone del 9% annuo ma non è tutto oro quello che luccica. Vediamo perché con l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Questo BTP ha un cedolone del 9% annuo ma non è tutto oro quello che luccica

Le obbligazioni hanno la caratteristica di garantire un rendimento a chi le acquista. Questo può essere sotto forma di cedola o di sconto sul prezzo. I BTP emessi dallo Stato italiano, sono bond governativi a cedola fissa. Ovvero ogni Buono del Tesoro Poliennale ogni anno ricompensa chi lo ha in quel momento, con un interesse fisso in denaro.

Il Buono del Tesoro Poliennale con scadenza nel novembre del 2023 (Isin: IT0000366655), garantisce dal 1993 una cedola del 9% all’anno. Avete letto bene, ogni anno ai possessori del bond, lo Stato versa 90 euro per ogni BTP (ovvero il 9% su 1.000 euro nominali).

Aspettate, non correte a comprarlo. Prima dovete sapere che non è tutto oro quel che luccica. Una cedola del 9%, non significa guadagnare realmente il 9% all’anno. Il rendimento che portate a casa ogni anno dipende dal prezzo a cui comprate il BTP.

Attenzione al rendimento reale del bond

Immaginate di comprare il BTP a 100 centesimi e di portarlo a scadenza incassando i 100 centesimi. Per tutti gli anni in cui avete tenuto il bond avrete incassato le cedole. Quello è il rendimento. Sono gli interessi che l’emittente dell’obbligazione vi paga per avergli prestato dei soldi.

Se oggi acquistate il BTP novembre 2023, lo pagate 128 centesimi. Se volete acquistarne 10, dovrete sborsare 12.800 euro. Ma a scadenza avrete indietro 10mila euro. Per i prossimi anni godrete di una cedola di 900 euro all’anno, ma al momento del rimborso, contabilizzerete una perdita di 2.800 euro.

Acquistando ai prezzi attuali, avrete a scadenza un rendimento negativo dello 0,1%.

Quindi, attenzione a farvi abbagliare dalle cedole alte delle obbligazioni. Quello che dovrete guardare per decidere se il bond è conveniente è il rendimento a scadenza.

