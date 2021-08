Il 15 di agosto la maggior parte della gente prenderà d’assalto le località marittime e le spiagge italiane. Se vogliamo evitare la ressa, anche data la situazione epidemiologica, ci conviene fare il ragionamento inverso e programmare la balneazione per i giorni vicini. Potremmo però approfittare di questa occasione per visitare dei meravigliosi centri situati nell’entroterra. Durante questa ricorrenza si presenteranno nel complesso più tranquilli e piacevoli. Ecco qui un consiglio: questo borgo normanno da cartolina è perfetto da visitare durante Ferragosto per evitare la calca. Vediamo insieme di cosa si tratta e cosa c’è da vedere sia in questo luogo che nei dintorni.

Stiamo parlando di Conversano, una cittadina pugliese in provincia di Bari. Questo borgo, per quanto piccolo, è sempre stato ricco di storia e di cultura le quali sono visibili a occhio nudo ancora oggi nelle sue maestose architetture. La più famosa di queste è indubbiamente il Castello Aragonese, posto nella parte più alta di questo centro storico e diventato ancora oggi simbolo della città. Altri punti di interesse di questa località da non perdere sono la basilica cattedrale di Santa Maria Assunta, la chiesa intitolata a Santa Caterina di Alessandria e il monastero di San Benedetto. Se si è appassionati di antichità è anche presente il MiBaC, un delizioso museo archeologico che vanta numerosi reperti di età ellenistica ritrovati nella zona.

Cosa visitare nelle immediate vicinanze

A meno di mezz’ora di distanza si può ammirare un altro pezzo di storia: il castello Marchione, residenza di caccia degli Aragonesi. Se invece ci si vuole concedere un bagno sono presenti tantissime opzioni. Infatti la cittadina, essendo situata appena a pochi chilometri da Bari, risulta molto vicina al mare. Quindi facendo tappa qui è facile raggiungere sia il capoluogo che tutte le altre località situate lungo il litorale costiero. Parliamo ad esempio della famosa Polignano a mare, meta famosa e di grande turismo. Qui si può sostare sulla spiaggia Lama Monachile, conosciuta da tutti per la bellezza dei suoi ciottoli bianchi e per le sue acque limpide. Da non perdere anche la suggestiva Grotta Palazzese.

