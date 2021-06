La scorsa estate abbiamo avuto, forse per la prima volta, l’opportunità di scoprire alcune delle straordinarie bellezze che il nostro Paese conserva e regala ogni anno a milioni di turisti stranieri.

A causa del virus che circolava ancora vigorosamente infatti, la stragrande maggioranza delle persone ha preferito rimanere in patria. Scoprendo, il più delle volte, dei posti che non avrebbe mai pensato di trovare in Italia.

Piacevoli scoperte

Non è un caso, d’altronde, se quest’anno in cui la situazione è più tranquilla, grazie anche alla campagna vaccinale, le prenotazioni in Italia continuano a registrare ancora presenze record.

Sembra infatti che la situazione verificatasi l’anno scorso abbia fatto riscoprire agli italiani stessi quanto sia piacevole passare le vacanze nei confini nazionali. Del resto stiamo parlando di un Paese in grado di regalare paesaggi mozzafiato, che siano essi di mare, di montagna o di lago.

Questo borgo meraviglioso è amatissimo in Europa ma in Italia pochi lo conoscono

Proprio con l’obbiettivo di accrescere la già ormai diffusa passione per le vacanze nazionali, oggi vogliamo parlare di un piccolo comune del Veneto che, sebbene registri milioni di presenze ogni anno, alcuni ancora lo devono scoprire.

Questo borgo meraviglioso, infatti, è amatissimo in Europa, ma in Italia in pochi lo conoscono. Stiamo parlando di Cavallino Treporti.

A due passi da Venezia, nel bel mezzo della laguna, si trova questo comune che fa parte della lista delle città più visitate in Italia.

Si tratta infatti di un borgo che registra più di sei milioni di presenze l’anno e, molte di queste, sono straniere, in particolare europee. I nostri cugini tedeschi e francesi, ma non solo, apprezzano moltissimo le spiagge e le offerte turistiche del nord Italia e conoscono benissimo anche questo comune.

Tra i campeggi, la vita serale e le esperienze culinarie che offre, Cavallino Treporti è senza dubbio un luogo da visitare e tutto da scoprire. Proprio per questo, anche se di passaggio, consigliamo vivamente di fermarsi in questa città amata e visitata, perché potremmo restare felicemente sorpresi. Potremo scoprirci fieri e orgogliosi di aver conosciuto un’altra bellezza tutta italiana.