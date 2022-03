Sarà il periodo difficile che tutti stiamo vivendo, ma sentiamo sempre di più un forte bisogno di viaggiare. E i luoghi che scegliamo devono essere autentici, naturali e lontani dalla folla. Spesso si cercano pace e relax, ma anche esperienze indimenticabili e attività all’aria aperta.

Per nostra fortuna, l’Italia è un Paese ricco di tutto questo, grazie ai suoi piccoli borghi, alle spiagge nascoste e ai meravigliosi paesaggi naturali. Senza contare la sua enogastronomia, celebre in tutto il Mondo.

Dal piccolo paese dove è possibile attraversare il vicolo più stretto d’Italia ai luoghi più romantici immersi nel verde, la scelta è vastissima.

Ma anche chi ha voglia di uscire dall’Italia senza fare troppa strada ha davvero l’imbarazzo della scelta. A pochi chilometri dal confine troviamo un Paese bellissimo, tutto da esplorare. È qui che sorge un piccolo borgo che pochi conoscono, ma ricco di storia e di bellezza.

Questo borgo meraviglioso a pochi passi dall’Italia è un autentico gioiello medievale incastonato tra mare e dolci colline

Nel cuore della Croazia, a due passi da Dubrovnik, chiamata anche Ragusa, si trova un piccolo e antico borgo assolutamente da visitare. Affacciato sul mare e circondato dalle colline, si chiama Ston, in italiano Stagno. Abitato da poche anime, si trova sulla penisola di Peljesac, ossia Sabbioncello, nella Dalmazia del sud.

Questa lingua di terra è attraversata da due catene montuose e tempestata come un diamante di verdi vallate e piccoli borghi pittoreschi.

Chi ha tempo, può dedicare qualche giorno di vacanza a visitare i diversi luoghi meravigliosi di questa penisola. Dai piccoli villaggi e dalle cittadine si può ammirare un mare cristallino e assaggiare poi le prelibatezze locali.

Cosa vedere nell’autentico e fiabesco Ston nel cuore della Croazia

Ston è un borgo spettacolare, autentico e dall’aura fiabesca. È famoso soprattutto per la sua cinta di mura medievali, tra le più lunghe d’Europa. Imponenti, ma eleganti, le mura si estendono per oltre cinque chilometri e iniziano e finiscono in stupende fortezze. Attraversarle sarà un’esperienza indimenticabile, da concludere con un bel piatto di ostriche e un buon vino.

Un viaggio in questo borgo meraviglioso a pochi passi dall’Italia sarà perfetto certamente in estate, quando è possibile fare un bagno nell’acqua cristallina. Ma anche in primavera e autunno questo luogo magnifico accoglie i turisti lungo il suo suggestivo lungomare e tra le sue antiche mura.

