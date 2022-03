L’Italia ha un tesoro inestimabile perché ogni sua regione è disseminata di “pietre preziose” che attendono una nostra visita.

Le città metropolitane, come rubini, fanno innamorare ogni anno milioni di turisti da ogni parte del Mondo.

I piccoli paesini marinari sono zaffiri che riflettono il colore del mare mentre quelli dell’entroterra sono spicchi d’ambra e quarzo lambiti dal sole.

Le riserve e tutte le zone naturalistiche splendono, invece, come smeraldi dalle mille sfumature di verde.

E i borghi?

Questi sono diventati i veri “diamanti” del nostro Paese, sempre più ricercati, visitati e consigliati.

Sono una fiaba a cielo aperto, dove le pagine diventano case e castelli e le righe non sono altro che i vicoli pronti a raccontarci una storia.

In questo articolo continueremo a parlare di loro, volando nel centro Italia e nella regione che ospita la nostra capitale.

Questo borgo medievale tra i più belli del Lazio è un diamante d’arte incastonato nella natura, perfetto per una suggestiva gita primaverile

Come anticipato ci troviamo nel Lazio, in particolare in provincia di Latina.

Qui, racchiuso tra i Monti Lepini e la pianura pontina, si trova un paesino coronato da un castello leggendario.

Sermoneta è la nostra destinazione, un luogo d’incanto fatto di casette di pietra, loggiati, archi, torri e campanili.

A fare da sfondo ad ogni costruzione è il verde, colore dominante per un luogo dove la vegetazione fa da padrona.

Cosa vedere

Questo borgo medievale tra i più belli del territorio laziale è una perla d’arte.

Innanzitutto, custodisce un castello originario del XIII secolo, con un mastio che spicca dalla collina e ricco di leggende.

La più famosa lo vede ospitare il fantasma di un giullare che si divertirebbe a fare scherzetti innocui a passanti e abitanti.

Del castello Caetani si possono visitare innumerevoli stanze, il salone principale e le prigioni.

Poi, per non perdersi uno degli scorci più belli di Sermoneta, dovremmo raggiungere la Loggia dei Mercati, un tempo cuore pulsante del borgo.

Pittoresca, inoltre, è la Salita delle scalette, per scattare una foto ricordo tra vecchie casine arroccate oppure per ammirare la vista sull’Agro Pontino.

Altre tappe da appuntarci sarebbero:

la Cattedrale di Santa Maria Assunta;

la Sinagoga ebraica;

la Chiesa di San Michele Arcangelo;

il Museo C’era una volta.

Perché in primavera

Anche se il borgo di Sermoneta è bello in ogni stagione dell’anno, la primavera sarebbe il miglior momento per visitarlo. La natura è nel pieno del vigore, il clima è mite e in più a maggio c’è un’importante manifestazione.

Il “Maggio Sermonetano” è dedicato all’arte in ogni sua sfaccettatura, ospitata tra le strade del centro storico e fruibile da chiunque.

Tuttavia, non si tratta solo di una semplice mostra ma di un momento d’apprendimento grazie ai numerosi laboratori organizzati dagli stessi artisti.

