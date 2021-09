Questo borgo incantevole e antico del Nord è l’ideale da visitare in compagnia in una calda giornata di ottobre

Abbiamo programmi per questa domenica? Siamo stanchi di passare la giornata sul divano a vedere serie TV?

Il programma perfetto esiste ed è impostare il navigatore in direzione nord. La destinazione è un borgo medievale perfettamente conservato, pieno di fascino che ci regalerà un’esperienza unica.

Sì tratta di Strassoldo, Strassolt in tedesco e friulano. È una frazione di Cervignano del Friuli in provincia di Udine. Immerso nella campagna friulana è pieno di castelli e attrazioni da visitare, per non parlare del colpo d’occhio incredibile che ci regala.

L’origine di questo posto risale al Medioevo dove compariva con la dicitura Strasse. La prima menzione risale al 1100 circa. L’impianto generale è infatti quello di una fortificazione che è stata poi rimaneggiata e rimodellata nel tempo.

Successivamente le sue costruzioni hanno dato casa a numerosi funzionari e generali dell’impero degli Asburgo d’Austria. Inoltre la nobile famiglia Strassoldo aveva qui la sua patria. Furono proprio i suoi componenti che fecero costruire il castello che rende questo borgo famoso sulla Via Julia Augusta. Questa posizione risultava strategica.

La traccia degli Strassoldo è documentata fino a metà del 500 con numerose dimore e proprietà.

La nostra gita

La nostra gita domenicale può snodarsi all’interno delle vie in mattoni di questa frazione di soli 835 abitanti.

Inoltre possiamo visitare il castello che si divide in una parte di sopra e una di sotto. Questa costruzione conferisce al borgo un’atmosfera incantata. Passeggiando tra case e strade possiamo sentire lo spirito di un tempo che ci sembrava tanto lontano.

La Porta Cisis che si apre nella parte delle mura detta “girone” ci permette di accedere al castello di sotto. Il viale che ci accoglie è circondato da edifici del XVI secolo. Il castello di sotto comprende tutti gli edifici che compongono questa parte inferiore e che si trovano in una specie di cortile interno. Il mastio è l’edificio rettangolare più importante che nel tempo ha subito delle modifiche di influenza veneta.

Il castello di sopra invece è parallelo al primo e si raggiunge tramite un ponte. La particolarità è la torre di 18 metri. È l’unica delle due rimasta in piedi che spicca rispetto al resto. Risale al complesso medievale vero e proprio prima che fosse rimaneggiato.

Il Corretto è invece l’arco che collega il palazzo principale alla chiesa di San Nicolò. Merita una visita anche il vasto parco settecentesco e il mulino della tolle dove un tempo cadeva la dogana. Il paese di Strassoldo è stato fino al 1918 austro-ungarico a due passi dal confine italiano.

Insomma tra Medioevo e Settecento questo posto oltre ad essere bellissimo è anche pieno di storia e unico nel suo genere. Dunque, questo borgo incantevole e antico del Nord è l’ideale da visitare in compagnia in una calda giornata di ottobre.