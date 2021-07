Il mare è la meta prediletta della maggior parte dei viaggiatori, e non a caso. Le spiagge meravigliose e l’inconfondibile profumo di salsedine che offre sono davvero irrinunciabili. Ma spesso partire per i lidi significa imbattersi in una miriade di turisti che prendono d’assalto le coste. E non a tutti farà piacere.

Chi predilige la calma del posto e non può rinunciare al relax totale, allora non deve farsi scappare un viaggio in questo splendido paesino della maremma toscana. Una volta visitato verrà spontaneo affermare che questo borgo di pescatori con spiagge paradisiache e panorami mozzafiato evoca pace e tranquillità.

Bandiera Blu meritata per uno dei borghi più belli d’Italia

Nella provincia toscana di Grosseto sorge un magnifico borgo dalle molteplici sfumature: Porto Ercole. Seppure sia di piccole dimensioni, ciò che racchiude al suo interno ha un grande valore. Senza troppi giri di parole, possiamo annoverare Porto Ercole tra le più suggestive località marittime italiane. Non a caso dal 2014 fa parte dell’associazione dei borghi più belli d’Italia. Come se non bastasse, è pure detentore della rinomata Bandiera Blu assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere più meritevoli.

Porto Ercole è un borgo dell’Argentario incentrato sulla pesca e sul turismo. Girando sul lungomare ci si imbatte in ristoranti e negozi di edifici che un tempo erano magazzini del pescato. Addentrandosi per il centro si può invece inoltrarsi per le viuzze e le piazzette del paese, sovrastati dall’imponente Rocca Spagnola. Oltre a questa valgono una visita anche i forti Filippo e Stella, dai quali si assiste a un panorama unico sulla costa.

Chi non può rinunciare alla spiaggia può invece prendere il sole nei lidi vicini di Spiaggia Lunga, Acqua Dolce e Le Viste. Appena fuori dal borgo si trova poi Cala Galera, famosa perché scelta dai vip per attraccare i loro lussuosi yacht.

