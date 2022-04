La primavera non è solo bel tempo e lunghe passeggiate in mezzo alla natura. Il suo arrivo è per molti il segnale che è il momento di prenotare le prossime vacanze estive. Sono tante le mete che affascinano e che un Paese come l’Italia è in grado di offrire. Ma il mare resta spesso la meta prediletta, per ciò che può dare al turista di passaggio.

Quando parliamo di acque limpide e litorali da favola ci verrà in mente una destinazione su tutte: la Sardegna. Ma poi pensiamo a quanto possa essere costosa e ci rimangiamo la parola. Ebbene, non tutta la Sardegna è uguale, sia in termini geografici che economici.

Con un po’ di attenzione, possiamo trovare zone comunque meravigliose ma con prezzi che non ci aspettavamo. Una di queste è una perla del cagliaritano e la presenteremo nelle prossime righe.

Il fascino del Campidano

Nella parte sud ovest della Sardegna si estende una pianura, la più grande della Regione. Si chiama Campidano e comprende le province di Cagliari e Oristano. È una zona composta da vaste distese di campi coltivati. Tra le maggiori produzioni vi sono quelle di arance, frumento, orzo e carciofi.

Racchiusa tra le montagne del Gennargentu e quelle dell’Iglesiente, il Campidano possiede alcune zone d’interesse non solo agricolo, ma anche turistico. Tra queste un paese idilliaco con paesaggi da sogno, perfetto per la fuga estiva: Maracalagonis.

Questo borgo con mare smeraldo e spiagge dorate è una meta low cost della Sardegna vicino a un’affascinante oasi naturale

Maracalagonis è un centro piuttosto piccolo, che non raggiunge gli 8.000 abitanti. A dispetto delle sue dimensioni, all’interno e tutt’attorno gode di grandi bellezze naturali e culturali. Distante solamente 15 km da Cagliari, si situa nella zona sudorientale del Campidano.

Il borgo vanta una tradizione artigiana che lo ha reso famoso per la cestineria, i dolci e la produzione di costumi in broccato. Attorno si può prendere il sole e fare il bagno in luoghi da cartolina, come quelli del Golfo degli Angeli.

Vale una sosta la spiaggia di Baccu Mandara, in cui godere di contrasti magnifici tra il colore del mare e quello della sabbia. A tenergli testa in quanto a bellezza ci sono poi Cann’e Sisa e Genn’e Mari, altre due perle del litorale sardo.

A cingere Maracalagonis ci sono le suggestive colline, ma soprattutto la splendida oasi dei Sette Fratelli. Quest’ultima farà la felicità di qualsiasi turista amante della natura. Nei suoi ettari di territorio si possono intraprendere interessanti escursioni in compagnia di animali e vegetazione della zona.

Maracalagonis è la destinazione perfetta per non spendere un occhio della testa e concedersi una meritata vacanza dalle tinte sarde. Questo borgo con mare smeraldo e spiagge dorate resterà nei cuori e difficilmente ce ne dimenticheremo.

