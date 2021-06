L’Italia durante la stagione estiva sta cercando di incentivare il turismo, soprattutto quello interno alla nazione. Se quindi quest’anno abbiamo deciso di trascorrere le vacanze nella nostra penisola perché non andare alla scoperta di alcuni luoghi particolari e fuori dagli itinerari più turistici? Per questo oggi vogliamo proporre un’idea, illustrandone uno che forse non tutti conoscono. Questo borgo chiamato la perla del Tirreno vanta un mare di diamante e dei murales dai colori sgargianti che ci ruberanno il cuore. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

La sua storia

Questo borgo chiamato la perla del Tirreno è un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai suoi murales dai colori sgargianti. Stiamo parlando di Diamante, cittadina situata in Calabria e situata per la precisione in provincia di Cosenza. Questa località fu visitata da personalità illustri della scena letteraria del secolo scorso, come Matilde Serao e Gabriele D’Annunzio. Fu proprio il Vate, ammirato dalla sua bellezza a definirla “la perla del Tirreno”.

Diamante è famosa per i suoi scorci romantici, primo su tutti il Lungomare Vecchio. Questa passeggiata infatti risulta un posto ideale per sgranchirsi le gambe dopo un buon pasto. Un altro motivo per cui questa località attira i turisti sono le sue acque cristalline: un punto imperdibile in cui fare il bagno o in cui praticare dello sport acquatico è sicuramente l’isola di Cirella. Ma non finisce qui. Infatti il borgo nel 1981 ha accolto un’iniziativa di Nani Renzetti di decorare la città con oltre 300 murales di artisti famosi in tutto il mondo. Si è pensato di rilanciare in questo modo la città e di riqualificarla a livello architettonico in modo di attrarre più persone.

