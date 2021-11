Per un’esperienza d’autunno indimenticabile, il segreto è unire splendidi paesaggi, cultura e gastronomia. Ecco perché questo borgo che incanta grazie a storia e natura è imperdibile per un golosissimo weekend a novembre.

Un piccolo territorio dalle grandi ricchezze

Fra i colli dell’Umbria, in provincia di Perugia, si nasconde un territorio che racchiude bellezze naturali e architettoniche, tutte da scoprire. Si tratta del comune di Campello sul Clitunno.

Una gita fuori porta in questa suggestiva meta è in grado di soddisfare tutti i visitatori. Gli appassionati di storia, infatti, ameranno perdersi nei castelli di Campello Alto e Pissignano Alto, veri e propri musei a cielo aperto. Ma anche scoprire il Tempietto sul Clitunno, testimonianza dell’architettura longobarda e parte del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Chi, invece, vuole rilassarsi nella natura non può non passeggiare nel parco naturalistico delle Fonti del Clitunno, la cui bellezza e serenità ha perfino ispirato i poeti, da Virgilio a Carducci.

Infine, non scordiamo il turismo gastronomico: il territorio di Campello sul Clitunno è decisamente famoso per la produzione dell’olio extravergine d’oliva, ma anche per i tartufi. Ai più golosi è consigliabile visitare il borgo proprio nei weekend autunnali, quando ci sarà l’occasione di assaggiare le specialità del territorio. Si prepara infatti un nuovo evento gastronomico da non perdere.

Questo borgo che incanta grazie a storia e natura è imperdibile per un golosissimo weekend a novembre

Il 14 e il 21 novembre, nel territorio di Campello sul Clitunno, si terrà la Festa dei Frantoi e dei Castelli, che esalterà la qualità dell’olio extravergine d’oliva e dei tartufi. Le iniziative del 14 novembre saranno ospitate dal Castello di Campello Alto, quelle del 21 novembre dalla Piazza della Bianca.

Ci sarà l’occasione di partecipare a visite guidate e a trekking per bambini fra fiabe e natura. Ma anche di entrare nei frantoi e scoprire il processo di lavorazione, oltre ovviamente a degustare l’olio extravergine d’oliva.

Il 21 novembre, inoltre, la Piazza della Bianca sarà animata per tutto il giorno dal mercatino dei prodotti del bosco e della campagna, mentre nel loggiato del Municipio si svolgerà la mostra mercato dell’olio dei produttori locali.

Molti degli eventi, incluse le degustazioni, sono gratuiti, ma il numero dei posti è limitato. Meglio dunque studiarsi in anticipo il programma sul sito ufficiale dell’evento e prenotare.

Insomma, una gita in Umbria saprà soddisfare i viaggiatori alla ricerca di natura, cultura e buon cibo. E per chi invece preferisce un’avventura all’estero? Questa magica città premiata per i mercatini di Natale è perfetta per un viaggio economico a novembre. Infine, per gli appassionati d’arte, ecco l’imperdibile occasione per ammirare in Italia 50 opere del pittore fra i più importanti al Mondo.

Approfondimento

Questa meta, perfetta per un week-end autunnale, regala paesaggi mozzafiato e un’avventura indimenticabile