Sembra proprio che gli abiti stiano sostituendo il look maglione e pantalone per l’inverno. E così diciamo addio a look scomodi e stringenti, dando il benvenuto a look invece comodi e avvolgenti. Infatti questo bellissimo abito sarà la nuova ossessione per tutto l’autunno e l’inverno 2021. C’era già un abito che stava spopolando in questo periodo, e questo è il famoso tubino nero. Un vero look magico ed elegante.

A quello però ne aggiungiamo un altro, un look candido come la neve, morbido e che avvolge il corpo. Si potrebbe pensare ad un abito per niente sensuale, soprattutto perché d’inverno l’obiettivo è quello di coprirsi dal freddo. Invece questo abito, nonostante sia molto caldo, riuscirà a regalare un tocco sensuale al corpo della donna.

L’abito di cui stiamo parlando è quello in maglia. Visto sia sulle passerelle sia indossato da molti personaggi, come ad esempio dall’influencer Elisa Maino. Questa tipologia di abito è molto amata perché tiene caldo e, allo stesso tempo, riesce ad avvolgere il corpo della donna con un tocco delicato sulla pelle. È un abito comodo da indossare perché si adatta ad ogni forma e non stringe. È morbido in vita, sui fianchi e sulla parte alta del corpo.

Le proposte dal mondo delle moda

Ma vediamo allora quali sono le proposte che hanno sfilato sulle passerelle della moda. Quelle proposte che abbiamo sognato e desiderato. Il primo look indimenticabile è quello bianco come la neve di Salvatore Ferragamo. Un abito in maglia morbido ed elegante con due spacchi laterali. Un abito che solo a vederlo viene voglia di indossarlo e di testare la sua morbidezza. Altuzarra propone un look simile ma, invece del bianco neve, sceglie un rosa candy.

Per chi ama invece osare ci sono delle proposte molto più audaci. Fendi ad esempio propone una gonna a vita alta in maglia abbinata a un top in maglia che lascia la pancia scoperta. Jonathan Simkhai propone un look simile a quello di Fendi, ma al posto del top realizza un semi corpetto con dei lacci che si incrociano dietro il collo. MiuMiu invece propone un vestito lungo in maglia vedo-non vedo. L’abito in maglia per Loro Piana invece assume i toni caldi della terra, per Gabriela Hearst è carico invece di trecce e lavorazioni e per Chloè infine è un bellissimo gioco di righe colorate orizzontali.

