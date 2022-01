Ottime notizie per i moltissimi appassionati del mondo dei fumetti e della letteratura rappresentata. Infatti, con il passare del tempo, le leggi sul diritto d’autore diventano meno rigide. E di conseguenza può vigere libertà sulla riproducibilità e sulla diffusione delle opere. D’altronde, con il passare dei decenni viene meno la diretta attribuzione dei compensi di un’opera al legittimo creatore.

Il principio è quello del pubblico dominio. Allo scadere di un determinato termine di tempo, nessun compenso deve essere più fornito. Ogni Paese mantiene alcune tempistiche e termini di tempo specifici. Ma esiste addirittura una Convenzione internazionale, chiamata Convenzione di Berna, che contiene i termini massimi per ciascun tipo di invenzione. Questo archivio gratuito sarà un vero tesoro per gli appassionati dei fumetti e la collezione è in continua crescita. Ed ecco come e dove accedere a questa fonte.

Una fonte pubblica

In gergo tecnico si chiama Digital Comic Museum, ed è un sito Internet che raccoglie i fumetti che sono esenti da norme sul diritto d’autore. Si tratterebbe, dunque, di più di 15.000 fumetti gratis che sono stati pubblicati prima del 1959. L’idea è quella di creare una sorta di enciclopedia del fumetto liberamente accessibile. Ma vediamo chi controlla la qualità dei file e quali capolavori potrebbero diventare consultabili.

Tutti gli oggetti presenti e scaricabili sarebbero controllati dai gestori del sito. Ciò significa che le scannerizzazioni effettuate dagli utenti sono osservate per controllare che nessuna legge sul diritto d’autore sia stata violata. Come se non bastasse, il database sarebbe in continua espansione. Infatti, la collaborazione dei proprietari ed appassionati di tutto il Mondo rende possibile l’afflusso di sempre nuovo materiale. Il sistema in effetti sembrerebbe ricordare proprio quello posto alla base dell’enciclopedia diffusa più famosa del Pianeta, ovvero Wikipedia. Ma ecco alcuni materiali cui si può accedere.

Questo archivio gratuito sarà un vero tesoro per gli appassionati dei fumetti e la collezione è in continua crescita

Sebbene nell’archivio non siano presenti fumetti recenti, bisogna però ricordare che molti fumetti considerati capolavori sono datati. Di conseguenza, moltissimi grandi eroi sono comodamente reperibili. Non dimentichiamoci infatti che la serie degli Action Comics della celebre DC Comics risale al 1938. Un eroe come Superman è nato nello stesso anno, mentre Batman appena un anno dopo. Un grande fumetto e personaggio come Capitan America è del 1941. Alcuni personaggi western come il celebre Billy The Kid sarebbe nato invece nel 1957. In questo caso, dunque, ne sarebbero disponibili solo le prime 3 annate, fermo restando aggiornamenti nei prossimi anni.

Ecco dunque che la possibilità offerta da questo sito è veramente ghiotta per i milioni di appassionati del genere anche in Italia. Si potrebbero così studiare le origini di molti eroi, le cui gesta vediamo ancora al cinema. E per tutti gli appassionati del genere, ecco alcune dritte sull’imperdibile film giallo con protagonista un mitico eroe dei fumetti italiano.